El invento que "va a cambiar nuestras vidas". Con estas palabras, Chu Junhao, director de la Facultad de Ciencias de la Universidad Donghua, en Shangai, y miembro de la Academia de las Ciencias de China, dejó mudo al público que presenció la presentación de su último proyecto: una capa de invisibilidad. "En el futuro, todos tendremos la capa de Harry Potter en el armario", se aventuró a decir el científico de 78 años, cuyo sorprendente invento, anunciado en un evento virtual denominado la Súper Noche de la Ciencia, se ha hecho viral en escasas horas. Y no es de extrañar, atendiendo al sorprendente vídeo que recoge su puesta en escena.

Tal y como se aprecia en las imágenes, Junhao está acompañado de dos ayudantes a su lado que sujetan una lámina aparentemente traslúcida, compuesta de lo que parece ser un singular material. Este panel deja ver sus piernas. Sin embargo, cuando pide a sus compañeros girarlo 90 grados, la parte inferior de su cuerpo desaparece, se vuelve invisible para el público, dejando ver sin problemas el fondo; esto es, la zona que las piernas del científico no permitían ver hasta ahora se visualizan sin nada de por medio. Si uno ve el vídeo, casi podría confirmar que la magia existe.

Pero no. Todo está relacionado con la ciencia y su interacción con el ser humano. Así lo explicó el propio Junhao tras una genuina demostración. La clave de todo está, evidentemente, en la composición de esa lámina: cuenta con una rejilla lenticular formada a partir de una hilera de pequeñas lentes cilíndricas convexas, que permiten que la luz se refracte regularmente. Es decir, ha usado metamateriales para variar la percepción del ojo del ser humano respecto a la proyección de la luz en los objetos, 'distorsionando' de esta manera nuestro campo visual para hacer creer que ha desaparecido.

Así lo ha explicado el científico, cuyas declaraciones han sido recogidas por el diario El Mundo: "Cada lente vertical puede encogerse y adelgazar objetos paralelos a ella, de modo que la luz pueda refractarse. Cuando una fila de lentes cilíndricas convexas forman una rejilla, se producen varias imágenes que son demasiado pequeñas para ser percibidas por los ojos, logrando un efecto de invisibilidad". Junhao cree además que "con la madurez gradual de la tecnología y los metamateriales, la fantasía de la invisibilidad en las obras de ciencia ficción se hará realidad".

La carrera por superar el reto de la "invisibilidad" no es nueva. Numerosas potencias llevan trabajando durante años en aparatos y mecanismos capaces de burlar no solo su presencia ante otras personas; también, ante sistemas complejos de seguridad que pronto podrían quedar obsoletos ante el desarrollo de teconología como esta. Así, el objetivo no es solo alcanzar límites insospechados, sino también continuar reforzando los mencionados sistemas para que, en el futuro, estos inventos no se usen para fines ilegales.