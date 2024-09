El vídeo también presenta un comportamiento de lo más sólido, aunque se echa en falta la función que sí que tienen los modelos Pro de optimizar los vídeos.

Ese plus que encontramos en las fotos podríamos tenerlo en los vídeos, pero Google decide que sea una característica exclusiva de ese modelo un poco más caro y potente de sus terminales.

Igualmente, estamos ante unos resultados muy buenos, con tomas muy estables. Donde sí hemos podido comprobar que no es tan fuerte es en vídeos con poca iluminación. Si en las fotos saca toda esa luz gracias al procesado, en los vídeos no tiene esa capacidad que sí tendría con el optimizador de vídeo y se echa de menos. ¿Es grave? Desde luego que no. ¿Podría arreglarse gracias a actualizaciones? Sí, y sería de agradecer.

Bien, vamos a resumir lo que tenemos hasta ahora. Estamos ante un teléfono impresionante, fluido, sólido tanto en diseño como en rendimiento (que al final es lo importante), con una cámara que es de las mejores (si no la mejor) del mercado.

Eso sí, Google dedicó dos tercios de su última presentación en hablar de las dos palabras mágicas con las que la compañía ha intentado diferenciarse del resto de rivales: inteligencia artificial. Google ha querido sacar el máximo rendimiento a su propia IA, con Gemini siendo el punto central de todos esos esfuerzos.

Para quien no lo conozca, Gemini es la IA de Google, con lo que intentan sustituir su Google Assistant e implementarlo en el día a día de los usuarios. ¿Cómo? Es una buena pregunta.

Lo hemos intentado probar en todos los escenarios posibles, pero, desgraciadamente, en España no tenemos una versión de esta IA completa, como hemos comentado en el comienzo del artículo. Por no incidir en ello, vamos a tratar lo que sí que hemos probado, que en algunos casos ha arrojado resultados sorprendentes y en otros todavía quedan aspectos por pulir y que se pulirán, seguro, antes de lo que creemos.

Empecemos por el propio Gemini. A día de hoy, funciona como el asistente de Google; es más, el Pixel 9 es bastante 'agresivo' a la hora de que lo utilices en tu día a día. Por defecto, Google Assistant no viene instalado en el terminal; si lo instalas, te pregunta si lo quieres cambiar por Gemini como tu asistente habitual; si abres Gemini incluso habiendo dicho que quieres que el Assistant sea tu asistente, volverá a poner a Gemini como tu asistente por defecto.

No obstante, hay que dejar claro que no es lo mismo usar una herramienta que la otra, ya que Gemini es, al final del día, la versión de Google de ChatGPT.

Por ejemplo, si alguien quiere poner una alarma, un recordatorio en su Calendar o abrir una aplicación, Gemini no lo va a hacer. Te va a decir cómo hacerlo, pero no lo va a hacer.

Parece una tontería, pero es una de las cosas que a título personal más puedo utilizar y de las que más me ha podido incordiar. ¿Se puede solucionar? Sí, no es nada grave. Lo que sí me cuesta entender es cómo Google ha decidido que Gemini sea el asistente por defecto de sus teléfonos cuando, de momento, no realiza funciones tan básicas como esas.

Hay otra situación que me ha hecho particular gracia. En mi casa tengo un Chromecast. Cuando un día dije 'Ok Google, abre mi playlist en Spotify', el Chromecast 'ganó' al Pixel y se abrió en ese dispositivo, creando una interacción extraña entre ambos y que, por el momento, no parece del todo pulida.

Tanto es así que en la propia presentación de Google vimos algunos fallos en la prueba en directo que hicieron de Gemini. Por no hablar, de nuevo, que la versión de Gemini que está en Estados Unidos no es la misma que la que podemos disfrutar en España en estos momentos, por lo que, de momento, toca esperar.

Las mejores funciones de Gemini en el Pixel 9

Donde sí destaca Gemini es en funciones como búsqueda de información (recetas en mi caso, sobre todo) o una de mis favoritas: resumir vídeos de YouTube o correos electrónicos. Si ves uno de esos vídeos y le pides a Gemini que te lo resuma en tres puntos clave, la IA de Google lo hará en cuestión de escasos segundos.

Hay otra función que me ha gustado (en este caso del Assistant, no de Gemini) es la opción de que Google diga a alguien que te está llamando que, en este momento, no puedes coger el teléfono, invitando a que deje un mensaje de voz que puedes escuchar posteriormente.

Hay una función que todavía está por llegar que es el 'Call Summary', con Gemini haciéndote un resumen de la llamada que acabas de tener, algo que puede ser especialmente útil en esas llamadas largas en las que perdemos el hilo. De nuevo, no hemos podido probarla, pero a buen seguro que es una de esas funciones que son muy útiles en nuestro día a día.

Volvemos a la cámara porque aquí también tenemos la IA de Google integrada. Una de las funciones más curiosas es el 'Reimagine', que permite que podamos editar las fotografías que hemos hecho prácticamente de cualquier modo.

Pongo de ejemplo una foto que le hice a mi gato. Pedí al Pixel 9 que le cambiase por un pájaro cantor, algo que hizo con bastante tino. Para ello, simplemente rodeas el objeto que quieras que la IA cambie por lo que tú digas. También lo probé con la foto de una fachada en la que quise cambiar el cielo por uno nublado, como a punto de empezar a llover en cualquier momento. El resultado está a continuación.