Apenas invasivo y asequible: así es el nuevo sistema español que permite el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón

Este modelo epigenético está especialmente indicado en aquellos casos en los que la biopsia no es factible o cuando la citología no es concluyente, según han informado desde el Instituto de Investigación Sanitaria (IIS) del Hospital La Fe de Valencia, entidad que ha patentado el sistema internacionalmente.

El IIS de La Fe y la empresa valenciana de servicios avanzados de prevención de cáncer y asesoramiento genético Bemygene han firmado un acuerdo de licencia para comercializar e impulsar el desarrollo y comercialización de este kit epigenético.

También han firmado un acuerdo de licencia para comercializarlo el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), la Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados y el Centro de Investigación Médica Aplicada (CIMA) de la Universidad de Navarra.

El sistema permite combinar el estado epigenético de cuatro genes para generar un valor de probabilidad de cáncer de pulmón personalizado para cada paciente.

El director de la Unidad de Epigenómica y miembro del Grupo de Biomarcadores y Medicina de Precisión del IIS La Fe, Juan Sandoval, es el investigador principal de este proyecto de investigación que se trasladará al paciente a través de un kit de diagnóstico.

El kit es el resultado de la investigación financiada con fondos FEDER y del Instituto de Salud Carlos III y recogidos en el artículo "A novel epigenetic signature for early diagnosis in lung cancer", publicado en la revista científica Clinical Cancer Research en 2016.

Bemygene ha elaborado un estudio que ha permitido definir el segmento de pacientes en el que el kit será realmente necesario, debido a las limitaciones de las técnicas convencionales, favoreciendo así su futura introducción en la rutina clínica.

Según Sandoval, este modelo de marcadores epigenéticos "puede ayudar a mejorar el diagnóstico precoz de cáncer de pulmón y, por lo tanto, disminuir las elevadas tasas de mortalidad actuales".

"Es un kit muy fiable, mínimamente invasivo y asequible, por lo que complementa y mejora los sistemas aplicados actualmente y permite, además, el diagnóstico de zonas en las que no es posible usar las técnicas convencionales, ya que no son biopsiables", asegura Sandoval, que lo considera un "aspecto determinante" para su futura incorporación al sistema sanitario.

El de pulmón es la principal causa de mortalidad por cáncer en todo el mundo y la evolución del paciente está estrechamente vinculada a la etapa del tumor en el momento del diagnóstico.

Debido a su manifestación clínica tardía, la mayoría de los pacientes es diagnosticada en etapas avanzadas, cuando el tratamiento curativo ya no es posible.

Actualmente, la citología es el método estándar para el diagnóstico de este tipo de cáncer en muestras respiratorias mínimamente invasivas, pero es un método con baja sensibilidad.

Por ello existe una necesidad de búsqueda de nuevos biomarcadores moleculares que mejoren el proceso diagnóstico del cáncer de pulmón, según las fuentes.

La principal aportación de este kit de diagnóstico en broncoaspirados y esputos inducidos, además de su elevada sensibilidad, es su capacidad de producir un rango continuo de predicciones entre el 100 y el 0 % (positivo-negativo).