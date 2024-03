Decir adiós al tratamiento de diálisis. Es el gran sueño de las personas que sufren insuficiencia renal. Pero no hay riñones para todos los trasplantes que se necesitan y ahora al menos, tienen una nueva alternativa. El cerdo. "Para los enfermos es una vía de esperanza desde luego, no se va a transmitir ninguna de las características de los animales y yo creo que no va a representar ningún problema", explica Rafael Matesanz, el creador y fundador de la ONT (Organización Nacional de Trasplantes de España).

"Podemos decir que los animales nos pueden ayudar a resolver un problema de salud importante. Pero en un futuro lo que vamos a tener es probablemente diferentes opciones terapéuticas y el Xenotrasplante sea una más", añade Beatriz Domínguez-Gil, la directora de la ONT (Organización Nacional de Trasplantes de España).

Un gran avance científico que podría alargar la esperanza de vida de los más de 2 millones de personas en el mundo que están a la espera de un trasplante de riñón humano. Ya hubo dos intentos de trasplante de corazón también de un cerdo pero ambos pacientes murieron. De momento, este está en fase experimental y aunque evoluciona bien, aún es pronto para determinar su futuro. "Este paciente parece que evoluciona bien pero lleva 5 días. Entonces el asunto es: ¿va a conseguir la supervivencia que se consigue con un trasplante estándar de una persona fallecida?", especifica Rafael Matesanz, el creador y fundador de la ONT (Organización Nacional de Trasplantes de España).

La esperanza media de funcionamiento de un riñón trasplantado de una persona fallecida es de entre 8 y 9 años. Ahora, habrá que esperar a ver cuál es la duración de este nuevo trasplante y si podrá convertirse en el salvavidas de miles de personas.