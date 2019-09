La Organización de Consumidores ha alertado, a través de su página web, del último timo que se está difundiendo en la red de mensajería instantánea.

El engaño consiste en que el usuario recibe un mensaje con el texto 'Saludos de WhatsApp' y al acceder a él, muestra un código de verificación sobre el que hay que pinchar.

Estafa en Whatsapp | OCU

Aquí es donde se realiza el timo. Al pinchar en este enlace, el usuario deja la puerta abierta a que accedan a sus conversaciones, contactos y otros datos relevantes del teléfono móvil.

Si tú no has solicitado esta información, sospecha y no accedas al mensaje.

¿Qué puedo hacer si ya he accedido?

Si ya has pinchado en el mensaje, es probable que pierdas tu cuenta de WhatsApp y veas el siguiente aviso al intentar acceder a ella: "Tu número de teléfono ya no está registrado. Esto probablemente se debe a que registrarte tu número en WhatsApp en un teléfono diferente".

Y, ¿esto tiene solución? La respuesta es afirmativa. Si has sido víctima de este timo, tienes que pincharle al botón 'verificar' que te sale bajo el mensaje mencionado. Entonces, recibirás un mensaje real de WhatsApp con un número de verificación, con el que podrás recuperar la cuenta.