Lo nuevo de Elon Musk, director de Tesla: lograr conectar el cerebro humano con ordenadores

La idea es crear una interfaz que conecte nuestro cerebro directamente con el ordenador.

Para ello Elon Musk, el empresario de Tesla Motors, fabricantes del famoso coche eléctrico, ha creado la empresa Neuralink. Quiere que nuestros pensamientos lleguen al móvil o al ordenador sin necesidad de tocarlo.

Para que esto sea posible, Musk pretende introducir pequeños electrodos cerebrales que puedan cargar y descargar pensamientos.

Creating a neural lace is the thing that really matters for humanity to achieve symbiosis with machines

Musk lo tiene claro: "en cuatro o cinco años seremos ciborgs", y con esa premisa ha creado Neuralink, su nuevo proyecto.

