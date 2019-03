Karen Uhlenbeck, la primera mujer en ganar el 'Nobel' de matemáticas: "Me dijeron que las mujeres debían ir a casa y tener bebés"

Karen Uhlenbeck lleva toda su vida luchando contra la discriminación y los estereotipos en el campo de la ciencia. La Academia Noruega de las Letras y las Ciencias ha premiado su labor en el campo de análisis geométrico y sus "avances pioneros en ecuaciones, derivadas parciales geométricas, teorías gauge y sistemas integrales, además del impacto fundamental de su trabajo en análisis, geometría y física".

El Premio Abel, considerado el 'Nobel' de las Matemáticas, reconoce la trayectoria de Uhlenbeck. El Presidente de del Comité de este premio, Hans Munthe-Kaas, ha remarcado que la matemática norteamericana, "ha cambiado el panorama de las matemáticas". "Sus teorías han revolucionado nuestro entendimiento en las superficies mínimas, como por ejemplo mayores problemas de minimización en dimensiones más altas".

Nacida en Cleveland, Ohio, hace 76 años, desde pequeña demostró un interés inusual en las matemáticas. "Leía mucho. Cuando tenía doce años mi padre comenzó a llevar a casa libros sobre astrofísica y los encontré muy interesante", recuerda en 'Journeys of Women in Science and Engineering No Universal Constant', (Viajes de mujeres en ciencia e ingeniería: no hay constantes universales), un libro publicado en 1997.

Uhlenbeck Comenzó a estudiar física en la Universidad de Michigan, pero reorientó sus estudios hacia las matemáticas. En 1968 se doctoró en la Universidad de Brandeis.

En el mismo libro recuerda que después de graduarse tuvo "dos trabajos temporales en MIT y en la Universidad de California". Karen no era la única mujer es esos departamentos: "Debo decir que todas las mujeres que sobrevivieron en mi campo lo hicieron probablemente porque habían tomado la decisión de hacer lo que eligieron". En esos años, cuando buscaba trabajo, le decían que "las mujeres debían ir a casa y tener bebés".

Pero con una personalidad fuerte y decidida, asegura que se aburre con todo lo que entiende; y ha llegado a desarrollar los métodos para resolver aquellos problemas que actualmente son básicos en el campo del análisis geométrico. "Se han aplicado con éxito para estudiar diversas ecuaciones en derivadas parciales y contextos geométricos. En particular, el fenómeno del bubbling aparece en muchos resultados de ecuaciones en derivadas parciales, como el problema de Yamabe, el estudio de Gromov sobre curvas pseudoholomorfas y aplicaciones físicas de instantones, especialmente en teorías de cuerdas", ha señalado el jurado del Premio Abel.

En la actualidad, después de "luchar por poder enfrentar su propio éxito", es miembro de la 'Academia Americana de las Artes y las Ciencias' y de la 'Academia Nacional de Ciencias', está adscrita a la universidad de Austin, es una de las fundadoras del análisis geométrico moderno, y ha conducido a algunos de los avances más espectaculares de los últimos 40 años.

Con una dotación de más de 600.000 euros, Karen Uhlenbeck se ha convertido en la primera mujer en ganar este premio que se creó en 2002 para celebrar el bicentenario del nacimiento del matemático Niels Henrik Abel.

Uhlenbeck se une así a otras matemáticas premiadas, como la iraní Maryam Mirzajani, que se convirtió en 2014 en la primera mujer que ganaba la medalla Fields, el otro galardón más prestigioso de las matemáticas.