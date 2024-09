Existen unos objetos cercanos a la Tierra (NEOs) que se acercan a la Tierra a una corta distancia y siguen trayectorias de herradura, pudiendo experimentar eventos de miniluna en los que su energía geocéntrica se vuelve negativa durante horas, días o meses. En 1981 y 2022 hubo dos ejemplos de minilunas, una situación que volverá a darse entre el 29 de septiembre y el 25 de noviembre.

Así lo señala un estudio publicado en 'Research Notes of the AAS' por dos españoles, Carlos y Raúl de la Fuente Marcos, astrónomos de la Universidad Complutense de Madrid, que detallan cómo la Tierra puede "capturar regularmente asteroides" de entre los objetos cercanos, a los que atrae hacia su órbita y les convierte en esas minilunas. "A veces, estas capturas temporales no completan una revolución antes de salir de la órbita y regresar a sus trayectorias heliocéntricas regulares", detallan.

Algunos ejemplos que mencionan son los que se dieron entre julio de 2006 y julio de 2007, un objeto que permaneció ligado gravitacionalmente a la Tierra, así como uno que escapó a principios de mayo de 2020 tras estar ligado a la Tierra durante varios años.

El asteroide de este año fue descubierto el 7 de agosto de 2024 por el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides. Su tamaño es de 10 metros y fue visto en Sutherland, Sudáfrica.

"La evolución de todas las órbitas de control indican que el asteroide experimentará un sobrevuelo capturado temporalmente en 2024, desde el 29 de septiembre hasta el 25 de noviembre. Es poco probable que el objeto sea artificial, ya que su evolución dinámica a corto plazo se asemeja mucho a la del asteroide de 2022, un objeto natural confirmado", sentencian en dicho estudio.