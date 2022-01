"Es como construir una ciudad desde cero", asegura el arquitecto Federico Babina sobre el Metaverso, ese lugar en la red por el que los gigantes tecnológicos están apostando.

En él, los usuarios gastan dinero en adquirir ropa, zapatillas o incluso casas, todo virtual. Eso sí, el negocio es muy real. En laSexta Noticias, recorremos las millonarias parcelas del Metaverso, solares que aún están por construir y por los que se han llegado a pagar hasta tres millones de euros.

El CEO de Runroom, Carlos Iglesias, asegura que estamos ante un fenómeno "bastante especulatorio", ya que en realidad todo está en construcción.

Los arquitectos son los más buscados por los desarrolladores de esta realidad virtual. El fundador de Meetaverse, Iván Fernández Lobo, a través de su avatar, explica el usuario debe sentirse "cómodo" en estos espacios para "reconocer el espacio aunque sea fantástico".

Los expertos calculan que este universo moverá una economía "trillonaria", en palabras de Fernández Lobo, un mundo en el que se elegirá, incluso, la escala social.

"Puedes ser rico en un metamundo y no serlo en la vida real", asegura Jordi García Chalé, CEO de 'James Brand & Co'. Dos vidas, en dos mundos distintos, que no se darán la espalda, con negocios que "trasladarán riqueza al mundo físico", como anticipa Carlos Iglesias.