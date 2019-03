Los pacientes más jóvenes de alzheimer piden más fondos para la investigación: "Decían que no tenía la enfermedad"

Los ejercicios de psicoestimulación y algunos trucos como "una chuleta con las pastillas que se tiene que tomar" ayudan a Ana a combatir el alzhéimer que tiene a sus 42 años: "No podía ni siquiera llegar al trabajo, tenía bloqueos constantes", ha señalado Ana.

Ganarle terreno al olvido, dice, no es su única batalla. A pesar de tener varios antecedentes familiares con alzhéimer a edad temprana, los médicos, asegura, no la tomaron enserio y la diagnosticaban depresión: "Ya le digo yo que usted no tiene alzhéimer, me decían. Yo tenía olvidos y me fui del hospital con las mismas", ha asegurado Ana.

Aunque solo el 1% de los 800.000 enfermos de alzhéimer en España tiene menos de 50 años, cada vez hay más pacientes con esta enfermedad: "Probablemente en lo que habría que invertir más es en qué es lo que está pasando en el cerebro de los enfermos de alzhéimer precozmente en edades medias de la vida para descubrir cuál es el mecanismo oculto que produce la enfermedad", ha señalado un especialista.

Comenzar las terapias de estimulación, en una edad tirando a temprana, también ayuda a frenarlo. Los enfermos y familiares piden más programas con fondos públicos, más investigación y más ayuda para los cuidadores, ya que aseguran sentirse, en muchos casos, precisamente olvidados.