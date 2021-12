"¡Hola, mundo! Tuit corto. Progreso monumental". Es el tuit que Philip O´Keefe, un hombre de 62 años con ELA, ha logrado escribir con la mente, gracias a un implante que conecta el cerebro con un ordenador. Una tecnología que también podría servir para tratar el párkinson o la epilepsia.

Este australiano es la primera persona en publicar un tuit con el pensamiento y lo ha hecho a través de la cuenta del CEO de Synchron, la empresa australiana que ha desarrollado el dispositivo que lo hace posible.

"Me ayuda a corto plazo, aunque no me da suficiente control para hacer lo que podría hacer con las manos, pero aquellos que vengan después de mí conseguirán ese beneficio", afirma O'Keefe.

Es el inicio de un gran progreso para los pacientes de ELA y Parkinson. Bruce Campbell, del Hospital Royal Melbourne de Australia, señala que esto es un estudio piloto de viabilidad: "Estamos comprobando que esto es algo seguro y cualquier beneficio es un bonus realmente bueno", explica.

'Stentrode' es el nombre del dispositivo inalámbrico que transmite señales desde la zona cerebral que controla el movimiento del cuerpo. Según explica la neuróloga María Cruz Rodríguez, "se trata de un dispositivo que se inserta a través de un catéter por la vía femoral, como se hacen los cateterismos".

Así, pacientes con ELA o Parkinson podrán controlar su brazo o pierna solo con pensamientos. Según el ensayo de estimulación cerebral publicado, también podrían incluso reemplazar medicamentos para tratar ciertos tipos de epilepsia. "Le enseñan a la sistema cuál es la actividad neuronal en la zona motora que va a ser la generadora de un determinado movimiento", apunta la doctora Rodríguez.