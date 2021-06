"Error 503 Service Unavailable". Es uno de los mensajes más repetidos este martes en numerosas páginas web de todo el mundo. Medios de comunicación, redes sociales y otros portales pertenecientes a importantes multinacionales han experimentado durante cerca de una hora graves problemas en Internet a causa de los fallos registrados en una red de servidores. La razón: 'Fastly', proveedor de CDN -una red de distribución de contenidos-, ha sufrido una interrupción masiva en su servicio.

Esto ha provocado que no se pudiera acceder a los servicios online que ofrecen redes sociales de la talla de Twitch, Instagram o Reddit; medios de comunicación como The New York Times, The Guardian, BBC o laSexta; y empresas como Paypal, Movistar, Spotify o la mismísima Google; también, las web del Gobierno británico, así como millones de 'sites' adheridos a esta compañía. 'Fastly' ya ha avisado de que han localizado el error y está solucionado: "Identificamos una configuración de servicio que provocó interrupciones en nuestros POP a nivel mundial".

"Hemos desactivado esa configuración. Nuestra red global vuelve a estar en línea", han explicado a través de Twitter. Poco después de registrarse los primeros fallos, la propia empresa de CDN publicó un comunicado en el que reconocían "un problema de red" relativo a su servicio, aunque desconocían si se trataba de una cuestión relacionada con la redirección del tráfico o de hardware.

'Fastly' informó a las 11:58 -hora española- que se encontraban "investigando" una suerte de "impacto" en el rendimiento de sus servicios. Desde ese momento, y durante una hora, estuvieron investigando qué factores provocaron esta caída a nivel mundial. A las 12:44 horas señalaron que el error había sido "identificado" y comenzaron a subsanarlo con una advertencia: "Los clientes pueden experimentar una mayor carga de origen a medida que regresan los servicios globales".

Los servicios informáticos de Atresmedia han señalado que durante este tiempo los servicios funcionaron de forma intermitente. Además de laSexta, estas son algunas de las compañías más importantes que se han visto afectadas: junto a Twitch o Reddit se encuentran Amazon, Stackoverflow, Paypal, BBC, The New York Times, The Guardian, Movistar, Paypal, Spotify, Google, Vodafone, Orange, Caixabank, Pinterest, Tidal o Instagram, entre muchas otras. En total, todos los servidores que mantiene 'Fastly' en EEUU, Europa, Latinoamérica, el área de Asia-Pacífico o Sudáfrica sufrieron problemas por "rendimiento limitado". En nuestro continente, esta empresa tiene 18 instalaciones, estando una de ellas localizada en Madrid.

El fallo de 'Fastly' se ha dejado notar en la bolsa, pues durante el tiempo en que estuvo activo el fallo la compañía registró una caída medio en sus beneficios de casi un punto y medio -un 2,70%-, aunque su situación ha mejorado después de localizar y solucionar el problema y que sus clientes volviesen a operar con normalidad.

Una red de distribución de contenidos (CDN por sus siglas en inglés: contente delivery nertwork) es un conjunto de servidores instalados en diferentes ubicaciones de la red para ofrecer contenido web en un área geográfica amplia, es decir, que contienen copias locales de determinados contenidos almacenados en otros servidores para que, a la hora de realizar una solicitud, el cliente acceda a la copia de la información guardada cerca de su ubicación con el objetivo de evitar obstrucciones en los servidores originales.