Es la única mantarraya rosada del mundo y ha sido captada por la cámara de Kristian Laine. Este fotógrafo se encontró al animal, una de las especies más raras del mundo, nadando en un arrecife cerca de Lady Elliot Island, en la Gran Barrera de Coral (Australia).

Kristian ha compartido su hallazgo a través de su cuenta de Instagram y las imágenes no han tardado en volverse virales. "La única manta rosada del mundo se llama Inspector Clouseau.Qué encuentro tan increíble, fue absolutamente inolvidable", afirmó el fotógrafo en sus redes.

Pero, ¿cuál es el origen de su color tan característico? "He leído múltiples respuestas diferente, han analizado una muestra de su piel y todavía no parecen estar seguros. Creo que la última teoría es que es una especie de mutación genética que hace que la melanina se torne de color rosado", explicó Laine al medio especializado en viajes 'Intripe'.

Sin embargo, no es la primera vez que logran captar imágenes de este animal. El instructor de buceo Ryan Jeffery ya captó en 2015 imágenes del animal. "Empecé a tomar fotos y vídeos porque quería grabarlo. He estado buceando en la zona durante cinco años y nunca me he encontrado con ninguna mantarraya así", declaró Jeffery en una entrevista a ABC News.