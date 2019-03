El Gobierno quiere que en 27 meses las gasolineras tengan más puntos de recarga para coches eléctricos pero el sector pide tiempo

El Gobierno espera que el gesto de enchufar a la electricidad sirva para cargar cualquier coche a partir de 2050. Pero a día de hoy, todavía es complicado.

"Unos de los mayores inconvenientes que nos encontramos los usuarios de coche eléctrico es que hay muy pocos puntos de carga", explica una usuaria.

En España, hay unos 5.000 puntos de recarga, todavía muy lejos de los grandes países europeos. De esos 5.000, sólo unos 200 son puntos de carga rápida.

El Gobierno amenaza con sancionar a 1.200 estaciones de servicio si no instalan puntos de recarga. Pero desde el sector de las gasolineras aseguran que no hay demanda suficiente y no sería rentable.

En ARV, Víctor García, vendedor al por menor de combustible, dijo que "las inversiones son fuertes, de hasta 80.000 euros y desgraciadamente el sector no está en posición de hacerlas".

La prohibición del diésel y la gasolina preocupa al sector automovilístico. "Al poner una fecha como 2040 con la palabra prohibición se genera incertidumbre", afirmó en Al Rojo Vivo Marta Blázquez, vicepresidenta Ejecutiva de Faconauto.

También ha empujado a las grandes empresas a actuar: Endesa ha anunciado que en los próximos cinco años instalará 8.000 puntos de carga en lugares públicos.

"Probablemente, a finales de 2019 hayamos acabado con la ansiada autonomía porque habrá un mallado de infraestructuras de recarga rápida en itinerantica que permita viajar por toda España con un vehículo eléctrico", ha apuntado Arturo Pérez de Lucia, director gerente de AEDIVE.

Desde el sector del coche eléctrico celebran el paso adelante, pero piden que las medidas vengan acompañadas de un plan económico ambicioso que facilite la transición.