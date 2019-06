eBay ha sufrido una caída a nivel mundial a primera hora de la mañana, un fallo que no se explica la empresa y que ha dejado a miles de personas sin acceder a las subastas online, según recoge 'The Telegraph'. No obstante, la aplicación de la marca también está caída.

La mayor parte de las incidencias han sido registradas en Europa y Australia, algo que podría justificarse teniendo en cuenta que la mitad del globo terráqueo está dormido.

Aunque eBay está preparado para este tipo de errores en el servidor y tiene una página de estado del sistema que avisa de posibles percances, ésta también ha fallado y permanece inutilizable.

"eBay ha experimentado varias dificultades técnicas durante un corto periodo de tiempo en el que los usuarios no han podido acceder al site, no obstante ya está todo solucionado", ha explicado un portavoz de la compañía a 'Express.co.uk'.

Aunque desde la dirección ha pedido disculpas por lo ocurrido, los vendedores y compradores más enfadados han exigido una compensación económica alegando que se perdieron las ofertas de las últimas horas.