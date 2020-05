Es muy probable que, tras tantos días de confinamiento, estar tanto tiempo en casa o no poder celebrar el Día de la Madre con la familia empiecen a pasar factura a tu estado anímico e incluso a tu piel. "El estrés y la ansiedad relacionada con la preocupación, la tristeza, el cambio de rutinas o la incertidumbre laboral, el estar expuestos tanto tiempo a las calefacciones de casa y a los aparatos tecnológicos pueden producir un envejecimiento prematuro en tu piel", explica Leticia Carrera, directora del Centro Felicidad Carrera.

Por eso es el momento de probar algunos métodos que hagan sentir mejor: "Prueba a aplicar tus productos en mayor cantidad y más tiempo del habitual, cubriendo el rostro con un film osmótico que ejerza un efecto oclusivo sobre la piel", aconseja Leticia Carrera, que subraya la importancia de no olvidarnos nunca del "protector solar aunque estemos mucho tiempo en casa. Por las terrazas y ventanas entra mucha luz natural, e incluso la pantalla del ordenador y la luz artificial pueden provocar la aparición de manchas".

Recurre a los aceites esenciales

Otro método que te ayudará a sentirte mejor son los aceites esenciales. Se utilizan en cosmética desde hace milenios, ya que penetran a niveles profundos de la piel, pero también estimulan el olfato y por consiguiente el cerebro, desencadenando una cascada de efectos sensoriales.

Hemely Varela, directora de Formación de Darphin, explica que "en estos momentos recomendamos la importancia del uso de aceites esenciales en la rutina de belleza, para obtener beneficios a nivel emocional: cada vez que percibimos un aroma se activa el sistema límbico de nuestro cerebro, zona que se relaciona con nuestros recuerdos y emociones, activando la sensación de bienestar y estimulando los sentidos".

Desde Darphin recomiendan los siguientes aceites que tienen un beneficio para la mente específico para estas semanas de confinamiento:

Lavanda

Para la mente: equilibra cuerpo y mente y aporta tranquilidad. Útil en trastornos del sueño. Para la piel: contribuye a la regeneración celular por lo que es útil en quemaduras, picaduras e irritaciones de la piel.

Rosa

Para la mente: tranquilizante, antidepresivo y ayuda al equilibrio sentimental, su aroma suaviza las efusiones sentimentales relacionadas con el enfado, los celos y el desagrado.

Especialmente útil para conciliar el sueño e evitar despertares. Para la piel: hidrata y tonifica todos los tipos de piel.

Jazmín

Para la mente: expulsa el nerviosismo y la tensión, provoca euforia y convierte la inseguridad en autoestima y optimismo. Para la piel: tratamiento antiarrugas que suaviza, alisa y restaura el resplandor en una piel madura Ideal para piel madura, sensible y seca.

¿Notas la piel más sensible? Apuesta por lo natural

Aunque ahora más que nunca no nos conviene saltarnos ningún paso de la rutina de belleza, sobre todo no nos podemos olvidar de la limpieza y la hidratación, ya que son fundamentales. Si siempre has tenido la piel sensible o por tu estado anímico la notas diferente, puedes optar por las fórmulas veganas con extractos naturales como el coco y el higo chumbo. Estos ingredientes "ayudan a hidratar, equilibrar y calmar la piel al mismo tiempo que aportan beneficios antioxidantes. Pureness Skincare reduce las rojeces y la sensibilidad", explican desde bareMinerals.

Conoce los beneficios de la luz LED

Las luces LED también son de gran ayuda ante los efectos adversos del confinamiento en la piel. ¿Sabes qué colores son ideales para cada problema?

"Las de espectro verde sobre nuestro rostro nos ayudarán a evitar o suavizar las indeseadas manchitas. Si estás fumando más debido al estrés, es probable que notes la piel más apagada. Para ello, las principales aliadas serás las luces LED de espectro ámbar (naranja y amarilla)", explica Marcela Argandoña, Skin Expert de FOREO.

Además, "la luz LED morada de UFO2 disminuye la aparición de líneas finas y potencia la luminosidad, por lo que disfrutaremos de una piel más tersa y lisa".

"Los excesos de glucosa, si estamos abusando de dulces o hidratos de carbono, pasarán factura a nuestra piel y nuestra dermis se volverá más rígida y perderá la función de sujeción. La luz LED roja y las pulsaciones T-Sonic podrán ayudarnos, mientras que la luz LED azul nos ayudará a prevenir la aparición de imperfecciones o posibles granitos", añade Marcela Argandoña.