Desde junio de 2023, recibir llamadas de publicidad y comerciales es ilegal. Sin embargo, es probable que sepas por experiencia propia que las empresas saben de qué manera seguir con esta práctica que a la mayoría les resulta intrusiva y molesta. Y es que, aunque las empresas que comercializan bienes y servicios tienen prohibido realizar llamadas comerciales no deseadas -conocidas como llamadas spam- a quienes no hayan dado su consentimiento expreso, hay excepciones.

Los usuarios, por su parte, pueden recurrir a varias estrategias para tratar de blindarse frente a estas llamadas molestas. En este artículo, detallamos qué medidas puedes tomar para evitar recibir llamadas comerciales indeseadas.

Este problema tiene un alcance de enormes dimensiones. Según datos de Truecaller, en 2021 España fue el décimo país del mundo donde más llamadas de spam se recibieron. Por tener un ejemplo, la India fue el cuarto país. Allí, más de 202 millones de llamadas de spam fueron realizadas por una sola empresa. Eso supone más de 664.000 personas perturbadas por llamadas de publicidad cada día y 27.000 personas cada hora, desde un solo número de teléfono.

Apúntate en la Lista Robinson

La Lista Robinson permite a los usuarios que se apunten poder restringir la publicidad indeseada de forma gratuita. Apuntarse en la lista es fácil: hay que entrar en su página web e inscribirse de manera gratuita para dejar constancia de que no se quiere recibir ningún tipo de llamada comercial, SMS o email.

La lista Robinson nace al amparo de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y las empresas están obligadas a consultar estos ficheros y no llamar a las personas que se han inscrito en ella. No obstante, entre que una persona se apunta a la lista y esto se ejecuta pueden pasar dos meses.

Además, si se ha dado consentimiento explícito o se es cliente de algún servicio se seguirán recibiendo este tipo de llamadas.

También esta lista falla muchas veces porque es una tercera empresa quien llama en nombre de la operadora de telefonía o empresa que emite la llamada, algo que es muy difícil de perseguir.

Cómo bloquear llamadas de spam desde el sistema operativo

En Android

Puedes bloquear llamadas comerciales desde tu propio móvil a través de opciones nativas. Es como si activaras una especie de filtro anti spam para protegerte de las llamadas comerciales indeseadas. Si tienes un móvil Android, utiliza la opción de Silenciar desconocidos que aparece en los ajustes de teléfono. No obstante, esta opción solo bloquea las llamadas de números privados o no identificados. Es decir, seguirás recibiendo llamadas que proceden de números que no están guardados en la agenda. Sigue estos pasos:

Abre la aplicación Teléfono.

Toca Más.

Toca Ajustes > Números bloqueados.

Activa la opción Desconocido.

Otra opción para bloquear las llamadas comerciales es usar la aplicación Google Phone, que permite bloquear números de teléfono específicos y es una opción nativa en los teléfonos Android.

Para activar esta opción, sigue los siguientes pasos:

Abre la aplicación Teléfono en tu teléfono Android.

Accede al menú presionando los tres puntos.

Selecciona Ajustes y luego Número bloqueados.

Selecciona la opción Añadir un número y escribe el número que deseas bloquear.

Google Phone también ofrece la opción de identificación de llamada y protección contra el spam. Esta opción viene activada por defecto desde la versión 6.0 de Android. El teléfono autoriza al sistema enviar las llamadas entrantes a los servidores de la compañía, donde se cotejan con la base de datos de llamadas spam. De esta forma, el teléfono puede indicarte si la llamada es con fines comerciales antes de que descuelgues.

En iOs

En iOS, tienes la opción de Bloquear llamadas y mensajes, que se encuentra en los ajustes del teléfono.

Accede a Ajustes

Toca Teléfono > Contactos bloqueados

Añadir nuevo (o Editar en caso de querer eliminar un número de la lista)

Se abre la lista de contactos

Elije el contacto

Si no tienes el número en la lista de contactos, pero sí en el historial, para bloquearlo debes seguir los siguientes pasos:

Accede a llamadas

Selecciona el número deseado

Haz clic en la i (información)

Desliza hasta abajo > Bloquear contacto

Aplicaciones contra llamadas de spam

Si estás desesperado y buscas una protección más robusta, otra opción es instalar en tu móvil una de las diversas aplicaciones diseñadas para este propósito. Las aplicaciones anti spam utilizan extensas bases de datos para filtrar las llamadas en tiempo real. Aquí tienes algunas de las más conocidas.