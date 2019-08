Cada ciudadano chino tendrá un carné por puntos, el Gobierno premiará los buenos comportamientos y penalizará los malos, como fumar en lugares prohibidos o no pagar las deudas. Este sistema se implementará en 2020, pero ya se prueba en algunas regiones.

"El ciudadano chino tiene un móvil que le está diciendo todo el rato qué es lo que ha hecho bien y qué es lo que ha hecho mal. Cuando hace cosas mal, deja de tener acceso a servicios importantes", explica Marta Peirano, periodista y autora de 'El enemigo conoce el sistema'.

"En estos momentos, hay unas 100.000 personas en China que ya, por la aplicación de este sistema por puntos, no pueden coger aviones y volar dentro del país", apunta Manuel Muñiz, decano de la Escuela de Asuntos Globales de IE University.

Para monitorear las actividades de los ciudadanos se han instalado 200 millones de cámaras en todo el país, muchas equipadas con inteligencia artificial.

Una de las zonas de mayor control es Xinjian, donde, según los expertos, el Gobierno controla a una minoría musulmana, los uigures. "Ahí lo que vemos son tres niveles: uno primero que es, simple y llanamente reconocimiento facial y registro, otra capa que es reconocimiento por iris, y ahora han añadido otra capa que es el secuenciado de ADN de otras personas", cuenta Muñiz.

Aquellos uigures que no cumplen con los estándares de conducta exigidos por el Gobierno acaban en centros de reeducación. "No se pueden relacionar con personas en el exterior, no tienen contacto con sus familiares; hay gente que pasa años allí y lo que hacen es ponerles vídeos educativos, darles charlas y ponerlos a trabajar", añade Peirano.

El gigante asiático también exporta sus sistemas de vigilancia. Ecuador ha sido el último país en adquirir tecnología china con la que ha instalado 4.300 cámaras por todo el país, una forma de emular parte de la capacidad de supervisión que tiene China