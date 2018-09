El CSIC apuesta por visibilizar a la mujer científica: peor reconocida y pagada pero un referente en todos los niveles

Equipos en neurociencia, en arqueobotánica o en microelectrónica están liderados por mujeres como Neus Sabaté, del Instituto de Microelectrónica de Barcelona: "Hay una nueva generación de mujeres científicas apretando fuerte, de hecho, el 80% de mi equipo son mujeres".

Pero las cifras en general dicen lo contrario: las mujeres investigadoras son minoría en España. Su papel en el sector tecnológico, aún es menor y de media cobran menos que los hombres. Otro claro ejemplo es el reparto de los premios Nobel a lo largo de la historia.

En su nuevo proyecto el CSIC muestra el importante trabajo de científicas como Leonor: "He tenido la suerte de no haberme sentido jamás discriminado por ser mujer pero a mi alrededor he visto situaciones absolutamente demenciales".

Además laSexta, a través de Constantes y Vitales, está impulsando la primera base de datos de mujeres científicas. Porque dar la vuelta a las cifras es responsabilidad de todos. Según cálculos del Foro Económico Mundial, tendremos que esperar hasta el año 2133 para alcanzar la igualdad económica entre hombres y mujeres.