La edición número 22 de los premios de la Fundación NTT DATA, premios al emprendimiento tecnológico con impacto social, han seleccionado a sus 6 finalistas, entre los que se encuentran proyectos prometedores que sin duda supondrán un gran avance. Tres mujeres y tres hombres de Cantabria, Castellón, Madrid, Málaga y Sevilla competirán con sus proyectos en la final del próximo 28 de septiembre.

Los seis proyectos que enumeramos a continuación se han realizado con tecnología innovadora y han sido diseñados para mejorar la calidad de vida. A continuación exponemos en qué consisten y quienes son sus autores.

Airway Shield, un dispositivo para la intubación traqueal

Airway Shield es el dispositivo diseñado por Julio Alonso en Cantabria durante la pandemia del COVID-19. Su objetivo es evitar que los aerosoles contagien al personal sanitario que realiza intubación traqueal, al mismo tiempo que previene daños a los pacientes.

La intubación es el tercer procedimiento más realizado en hospitales y este dispositivo reduce a la mitad el tiempo de realización y hasta en un 90% las infecciones a sanitarios. La exposición a aerosoles fue, durante la pandemia, una de las principales causas de contagio y muerte entre los sanitarios que realizaban esta práctica a diario.

Un dispositivo para prolongar la conservación de los alimentos

Se llama Everfresh se trata de un dispositivo desarrollado por Camila Puentes en Sevilla para prolongar la conservación de alimentos frescos y contribuir a la reducción de desperdicios. Según diferentes estimaciones, se indica que en España, en 2022 se desperdiciaron 7 millones de toneladas por la descomposición.

Esta máquina inteligente prolonga la conservación de alimentos combinando el hongo Tricoderma Harzianum con la tecnología de plasma frío, capaz de oxidar y descomponer cualquier contaminante.

Genengine: reducir el tiempo de detección de enfermedades raras

Más de 3 millones de personas viven en España con una enfermedad raray el tiempo medio de su diagnóstico suele ser de uno 4 años, en ocasiones, hasta 10 años. Así, uno de los seleccionados es Genengine, la empresa con la que Ana Medina y su hermano Daniel pretenden desde Málaga pretenden reducir tanto el tiempo como el coste que supone el diagnóstico de enfermedades raras, al combinar la Inteligencia Artificial con una base de datos permanentemente actualizada, que conecta atención primaria, especialistas y genetistas.

Con su herramienta ayudan a sistemas sanitarios, médicos y genetistas a tomar decisiones más eficientes en los casos más complejos, optimizando los diagnósticos y abordajes terapéuticos de pacientes con enfermedades de base genética, como son las enfermedades raras y el cáncer.

Naria: luchar contra los desperdicios

Luchar contra los desperdicios y ayudar a los más de 6 millones de personas que sufren inseguridad alimentaria en España es lo que impulsó a Killian Zaragozá, de Castellón, a desarrollar Naria. Se trata de una plataforma basada en blockchain que permite que los excedentes alimentarios de las empresas terminen en entidades sociales y no en la basura, digitalizando cualquier proceso operativo.

Además, eliminando la logística física, se consigue mitigar el impacto ambiental en los procesos y se impide que los alimentos acaben en vertederos, evitando el CO2 que producen.

ChecktoBuild: solución web para automatizar procesos de construcción e ingeniería

ChecktoBuild es una solución web desarrollada por el malagueño Alejandro Ruiz que, basada en Machine Learning e Inteligencia Artificial, automatiza procesos de construcción e ingeniería lo que reduce gastos energéticos (como transporte o materiales) y logra una reducción de huella de CO2 de aproximadamente un 7%.

Run To Wear, una plataforma de ropa de segunda mano

La industria de la moda s la segunda más contaminante del planeta con una ingente producción de prendas que no llegan a mercado -el 40% de lo que produce la industria no llega a venderse. Por ello, y para acabar con este problema, Claudia Ojeda coordina desde Madrid la plataforma Run To Wear para el intercambio de ropa de segunda mano, donde los tokens sustituyen al dinero, garantizando así la circularidad y trazabilidad en el sector de la segunda mano.