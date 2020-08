La distribuidora del juego, Activision, ha dado luz verde: el nuevo Call of Duty se estrenará en noviembre. Y este aviso, efectuado hace unos días, ahora se ha cumplimentado con un anticipo mucho más jugoso para los seguidores de la saga: ya se ha estrenado el segundo tráiler de 'Call of Duty: Black Ops - Cold War'; esta vez, con imágenes desde la perspectiva de los propios jugadores.

Como ya ha adelantado la compañía distribuidora en un comunicado, esta edición del videojuego estará ambientada en la Guerra Fría, como continuación a la historia del 'Call of Duty: Black Ops', cuya trama se desarrolla en la Guerra de Vietnam. La exploración del conflicto que protagonizaron Estados Unidos y la Unión Soviética entre 1945 y 1989 supone una completa novedad para una saga de videojuegos que lleva 17 años en activo. A continuación, el tráiler de esta nueva entrega:

De este modo, los que se hagan con el título contarán con un modo campaña que atravesará escenarios inéditos, como el Berlín Oriental y Turquía, además de los cuarteles generales de la KGB soviética y la vasta selva de Vietnam. Junto con eso, los creadores han informado de que estará disponible para todas las consolas, "hasta para la PlayStation 5 y Xbox Series X, pero solo cuando esas consolas estén disponibles para los jugadores", advierte Activision.

En las ediciones estándar, es decir, las diseñadas para PC, Xbox One y PS4, el precio del juego será de 59,99 euros. No obstante, si se quiere reservar para la generación actual de consolas (y la siguiente), habrá que pagar algo más: 74,99 euros en el caso de "Cross-Gen" y 89,99 euros en el de "Ultimate".

La ventaja de que sea un videojuego "Cross-Gen" (intergeneracional) está en que se podrá jugar con más personas sin importar qué consola se tenga; es decir, alguien con la PS4 podría jugar la misma partida con otra que tenga la PS5. Asimismo, la distribuidora informa de que "cuando estés listo para mudarte a la siguiente generación, podrás llevarte tu perfil, progresión y estadísticas contigo" con esta modalidad. Las ventajas de la versión 'Ultimate', por otro lado, están en la inclusión de nuevos elementos estéticos, el 'Battle Pass' y el paquete de armas 'Confrontación'. Esta opción, al ser la más cara, también implica la posibilidad de jugar en diferentes consolas.

Vuelven los zombis

Una de las secciones del juego que más fama le ha dado a la saga 'Call of Duty' es la que se conoce como 'modo Zombi'. En ella, los jugadores optan a un minijuego interno, ajeno a la campaña, en el que el único objetivo es sobrevivir a diversas oleadas de zombis —en el 'Call of Duty: World at War', primer juego con esta modalidad, zombis nazis—. No obstante, habrá que esperar algo más para saber cómo se enfocará este modo en el nuevo lanzamiento, según informa el portal VB.

Por otra parte, durante la historia de este juego aparecerán algunos personajes de ediciones anteriores, como Madson, Woods y Hudson. Además, habrá actualizaciones en el arsenal de armas, que estará adaptado a la época en la que se ambienta el juego (principios de los años 80).

Todavía hay muchas incógnitas sobre la mesa, especialmente en torno al modo multijugador y, como es habitual, la expectación con respecto al primer 'gameplay' sigue latente. Para conocer estas novedades habrá que esperar un poquito más, pero no demasiado: el próximo 9 de septiembre, se expondrá todo esto, como señala Essentially Sports.