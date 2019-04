'Angel Helmet', un casco que incorpora un robot que podría suponer la diferencia entre la vida o muerte de los mineros

La era del robot humanoide ha llegado y viene para quedarse. la Sexta Columna analizó el papel de estos autómatas. Pueden expresar sentimientos, interpretar emociones y tomar sus propias decisiones. El alcance de la Inteligencia Artificial ha llegado incluso hasta el mundo del arte. Este robot ha estudiado todas las obras de Rembrandt y se ha convertido en una copia exacta del artista. Son tan humanos que el Parlamento Europeo quiere darles el estatus de "persona electrónica".

Este tipo de tecnología llega también bajo tierra. A primera vista este casco no tiene nada de particular pero el pequeño robot que lo integra podría suponer la diferencia entre la vida y la muerte de los mineros: "Podemos saber no solo donde está en el interior y en el exterior, podemos mandar un mensaje de texto" explica Darío García, creador del casco.

El casco está compuesto por 10 sensores que revolucionan la seguridad de los trabajadores. Cuando éste se expone a gases que podrían ponerles en peligro o reciben algún impacto salta una alarma y avisa automáticamente a los operarios: "Es bueno saber dónde está cada persona por si tiene un problema que la atención sea inmediata y que el contacto sea permanente" dice Darío. Más de 30 países y sectores como el de bomberos o la construcción lo han solicitado.