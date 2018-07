Un análisis de aguas residuales muestra que el consumo de alcohol en Valencia durante las Fallas se dispara hasta un 400% más

Durante la semana de Fallas el consumo de alcohol en el área metropolitana de Valencia aumenta en una media de dos cervezas por habitante de entre 15 a 65 años, según indica el estudio 'Estimation of alcohol consumption during 'Fallas' festivity in the wastewater of Valencia city (Spain) using ethyl sulfate as a biomarker'.

Esta investigación, que ha estudiado la presencia en aguas residuales de un metabolito estable, el etilo sulfato, que se excreta por la orina, muestra que el consumo medio de alcohol pasa de 15 mililitros por habitante y día en fines de semana a 55 mililitros en Fallas, es decir, que se cuadruplica.

El día de más consumo, el 19 de marzo, la 'Nit de la Cremà' y el final de las Fallas, el consumo de alcohol se incrementa hasta un 600%, según la catedrática del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Farmacia de la Universitat de València, Yolanda Picó.

El estudio que aporta estas conclusiones se realizó con una toma de muestras de aguas residuales diarias del 7 al 20 de marzo de 2014 provenientes de tres depuradoras del área metropolitana de Valencia: Pinedo I, Pinedo II y Quart-Benàger.

La presencia de la cantidad de alcohol se ha podido determinar por la presencia de etilo sulfato. Una vez el alcohol se ingiere, se degrada, entre otros, a dos metabolitos que se excretan por la orina: el etilo sulfato y el etilo glucurónido.

Las cifras de consumo habituales de alcohol muestran que la bebida más consumida es la cerveza (50%), seguida de bebidas de alta graduación (28%), vino (20%) y otros tipos (2%). Los volúmenes comunes de consumo de estas bebidas son de 250 ml de cerveza; 30 ml de bebidas de alta graduación y 125 ml de vino, cifras que aportan 12,5, 12 y 15 mililitros de etanol puro, respectivamente.

En el caso de la depuradora de Quart-Benàger, situada en una área industrial donde la población disminuye notablemente el fin de semana, se ha observado que entre los días 15 y 20 (sábado a jueves) hay un incremento importante en cuanto al consumo de alcohol en los días entre semana respecto del consumo habitual, y es la depuradora que asume los mayores índices de consumo de alcohol.