Seis vídeos y noticias de última hora para estar al día este domingo 31 de marzo

La 'revuelta de la España vaciada' inunda Madrid para defender las zonas rurales de España frente a la despoblación

Se concentran en Madrid procedentes de 22 provincias diferentes y lo hacen con un objetivo claro: "Reivindicamos que se pongan medios para que no se quede muerto y no solo vayan los veraneantes al pueblo".

Las plataformas 'Teruel Existe' y 'Soria ¡Ya!' han convocado esta manifestación bajo el lema 'La revuelta de la España vaciada'. Tratan de hacer ruido, de concienciar sobre la falta de inversiones en el ámbito rural: "Estamos abandonados de alguna manera. Tenemos que tener medios".

Soria es la provincia más despoblada de España y de la UE: con sus habitantes no llenaría ni el Camp Nou

En Villar del Río, Soria, están sufriendo todas las consecuencias de la despoblación. "Había veterinarios, médicos, farmacéuticos, zapaterías, carnicerías, de todo...", asegura Esperanza Subiran, vecina.

Hace un año, el farmacéutico se marchó y se quedaron sin farmacia. Los vecinos piden a la Junta que la reabra. Ahora es un botiquín al que solo se puede acudir tres días a la semana durante una hora.

Albert Rivera anuncia en laSexta Noche que equipararía las parejas de hecho con los matrimonios si llega a Moncloa

Albert Rivera ha avanzado en laSexta Noche que "cualquier familia es legítima siempre que haya voluntad de convivencia, amor y el Estado le tiene que tratar igual", por lo que propone equiparar las parejas de hecho con los matrimonios.

"Hay 1.700.000 parejas de hecho en España que tienen menos derecho que los matrimonios. No tienen derecho a una pensión, no tienen derecho a hacer la declaración de la renta juntos, no pueden ser considerados familia numerosa…", relata el líder de Ciudadanos.

Por ello, Rivera asegura que "en un país moderno y progresista" es un "paso fundamental equiparar las parejas de hecho a los matrimonios" para que "quien se quiera casar que se case y quien no que podamos tener los mismos derechos económicos o sociales".

Pedro Sánchez defiende y agradece la labor de Miquel Iceta frente al independentismo: "Ha hecho muchas cosas, gracias"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido y agradecido el trabajo del primer secretario del PSC, Miquel Iceta, frente al 1-O y la posterior "declaración de independencia ilegal".

Tras la clausura de la Convención Nacional del PSC de Tarragona, Pedro Sánchez agradecía el trabajo del líder del PSC tanto para Cataluña como para el resto de España: "Iceta ha hecho muchas cosas. Gracias".

Sánchez ha defendido así a Iceta frente a las críticas que ha recibido esta semana por decir el pasado miércoles que, si el 65% de los catalanes quiere la independencia, la democracia deberá encontrar un mecanismo para encauzarlo.

Barómetro laSexta: un 89,1% se opone a la propuesta de Vox para facilitar el uso de armas en legítima defensa

La propuesta de Vox para facilitar el uso de las armas como legítima defensa en caso de un atraco no consigue el apoyo de los españoles según la última encuesta del barómetro de laSexta. Un 89,1% se opone a esta medida mientras que sólo un 8,8% está a favor.

Por su parte un 90,1% de los encuestados cree que no se necesita una normativa de este tipo en España. El presidente de Vox, Santiago Abascal, pidió un "cambio radical urgente en la ley" para que los españoles puedan "disponer de un arma en su casa" que puedan "utilizar en situaciones de amenaza real" para su autodefensa.

Su terreno es Internet y su altavoz, las redes sociales: así son los movimientos supremacistas que se expanden por Europa

Son la vanguardia de la extrema derecha. El Movimiento Identitario tiene vocación paneuropea y se ha expandido en varios países, aunque originalmente nació en Francia. Allí sus juventudes lideran el movimiento, se denominan Generación Identitaria.

Sostienen que la raza blanca está en peligro y para "defenderse de la inmigración y el islam" se entrenan en campamentos. Copian métodos de organizaciones como Greenpeace para sus acciones, pero ellos llevan su intimidación a mezquitas o centros de acogida de refugiados. Fueron también quienes fletaron el barco ultra que patrullaba el Mediterráneo intentando devolver a los migrantes a Libia.