Seis vídeos y noticias de última hora para estar al día este martes 30 de abril

| Puedes ver las noticias más importantes del lunes 29 de abril al pinchar en el enlace |

El opositor venezolano Leopoldo López se encontraba en arresto domiciliario en Caracas, donde cumplía una pena de casi 13 años de prisión, pero acaba de ser liberado, como puedes ver en el vídeo anterior. Lo ha confirmado el propio López en su cuenta de Twitter, aunque poco antes su padre había confirmado a la agencia EFE que se encontraba con el presidente encargado, Juan Guaidó, en una base militar del país. En el vídeo siguiente mostramos las declaraciones de López tras su liberación. Guaidó ha pedido a los militares que se unan al alzamiento iniciado. El Gobierno de Maduro asegura que se enfrenta a "un plan golpista".

Podemos insiste en un gobierno de coalición, e incluso ha propuesto ministros pero el PSOE no está por la labor, de momento. La vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, sigue insistiendo en la formación de un gobierno monocolor del PSOE, opción por la que se ha posicionado la CEOE. Calvo, ha asegurado hoy en una entrevista que gobernar en solitario no significa "encerrarse" e imponer criterios, porque el PSOE siempre está dispuesto a hablar con todo el mundo.

Albert Rivera ha insistido en ello y también José Manuel Villegas (vídeo siguiente), secretario general de Ciudadanos: su formación no pactará un Gobierno con el PSOE, ya que, consideran, los que han votado "han sido los españoles, no la CEOE ni los bancos", refiriéndose a las palabras del presidente de la patronal CEOE favorable a una abstención por parte del partido naranja para que gobierne Pedro Sánchez.

Gracias a los 24 escaños conseguidos en las elecciones generales Vox recibirá más de 2,6 millones de euros en subvenciones. La ley electoral prevé que el Estado subvencione los gastos que originen las actividades electorales en función del número de escaños y votos obtenidos por las distintas candidaturas.

El dirigente del PP catalán y candidato a la alcaldía de Badalona, Xavier García Albiol, se ha pronunciado al respecto del vídeo que publicó en Twitter pidiendo el voto a su "persona" y "no al PP" el 26M tras los resultados de las generales. Albiol asegura que sí se presenta bajo las siglas del PP pero que su candidatura "no es exclusivamente de partido", sino que está abierta a toda la ciudad y es transversal. También ha subrayado que los resultados de su partido, que perdió en los comicios generales más de la mitad de los escaños en el Congreso, son un derrota absoluta: "No podemos hacer como la orquesta del Titanic, que seguían tocando como si no pasara nada".

Cuando ha pasado una semana desde el crimen de Adeje, ningún familiar del niño de cinco años que sobrevivió ha aterrizado en España para ejercer la tutela del menor, que está siendo visitado por un sacerdote alemán, según ha contado Carlos Quílez en Arusitys y que puedes ver a continuación. Las autoridades se habían puesto en contacto con la tía del menor y quedaron en que los abuelos del joven acudirían a nuestro país.