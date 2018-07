Estas son las seis noticias más importantes de este miércoles 17 de mayo de 2017

Cristina Cifuentes no descarta fuego amigo tras el informe de la UCO

Cristina Cifuentes no descarta que haya fuego amigo tras el informe de la UCO que la vincula con adjudicaciones irregulares: "No descarto nada", ha asegurado. En ARV ha dicho que no cree que sea casualidad que aparezca ahora, cuando se baraja presentarle una moción de censura.

Nuevas grabaciones del caso Lezo: así admite Esperanza Aguirre a Ignacio González haberse pasado en el gasto electoral

Siguen saliendo a la luz conversaciones del caso Lezo, la última, la que mantuvieron Esperanza Aguirre e Ignacio González el 8 de marzo. En ella, Aguirre admite que podrían haber superado el gasto electoral: "Que nos hayamos saltado el límite del dinero electoral, pues puede; pero desde luego, Fundescam no ha pagado".

El juez Eloy Velasco dejará las investigaciones de Púnica y Lezo

El juez Eloy Velasco, instructor de los casos Púnica y Lezo, entre otros, ha obtenido el traslado a la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional por decisión del Consejo General del Poder Judicial, que ha asignado la otra al magistrado de este tribunal Enrique López.

Francisco Granados podrá salir de prisión si abona una fianza de 400.000 euros

El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, pone una fianza de 400.000 euros al exconsejero madrileño Francisco Granados para poder eludir la prisión tras más de dos años encarcelado por la operación Púnica.

Créditos de 24.000 euros para universitarios: la propuesta estrella del programa de Susana Díaz que Patxi López critica

El candidato a la Secretaría General del PSOE cree que la de Díaz es una idea "americana y liberal". Sánchez ha evitado valorar un programa en cuyo planteamiento del modelo territorial se ha generado polémica.

"Mátala, reviéntala"; la brutal paliza de una menor a una alumna en la puerta de un instituto de La Laguna

La Policía Nacional y la Consejería de Educación ya han abierto una investigación para determinar si se trata de un caso de acoso escolar. Las imágenes corresponden a una paliza a la salida de un instituto de La Laguna, Tenerife.