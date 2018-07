Estas son las seis noticias más importantes de este lunes 8 de enero de 2018

Fomento anuncia que Protección Civil, la DGT y la AEMET podrán activar a la UME tras el caos en la AP-6

Tras la nevada que colapsó este fin de semana la AP-6 y dejó atrapados a miles de conductores, el Gobierno ha culpado a la concesionaria de la autopista de esa situación y le ha abierto un expediente informativo, en tanto que la oposición ha responsabilizado al Ejecutivo y ha pedido la dimisión de alguno de sus miembros.

Falta de información, retraso al avisar a la UME... los motivos que dejaron a más de 3.000 vehículos atrapados durante 18 horas en la AP-6

Los conductores denuncian que nadie les impidió entrar en la AP-6. Aseguran que hubo fallos, que no hubo avisos en las pantallas luminosas y que sólo se recomendaba moderar la velocidad, pero no se avisaba que había cortes. Hasta las 23.30 horas no se pidió ayuda a la UME.

La autopsia de Diana Quer apunta a que la joven murió por estrangulamiento

El abogado de 'el Chicle' va a poder hablar con él por primera vez desde que entró en la cárcel, y lo hace sin saber todavía qué dice el informe definitivo de la autopsia: si Diana Quer sufrió o no abuso sexual. Y de ello dependerá que siga o no con su defensa. Varios medios afirman que a joven murió por estrangulamiento.

'El Chicle' se aferra a la versión del atropello fortuito a Diana Quer ante su defensa, que solicita una prueba pericial psicológica

Los primeros datos de autopsia apuntarían a que Diana Quer murió estrangulada. El abogado del asesino confeso, de José Enrique Abuín, ha ido a visitarlo a la cárcel y ha afirmado que no hubo componente sexual.

ERC abre la puerta a investir de forma telemática a Carles Puigdemont como president

Josep Rull y Jordi Turull han vuelto a la prisión de Estremera para visitar a los exconsellers que siguen encarcelados. Esperan verles en la investidura, pero el juez todavía no ha decidido si les dejará ir. En el aire está también qué hará Puigdemont. ERC se ha abierto a investirle telemáticamente, una posibilidad de la que el PSC no quiere ni hablar.

El aplaudido discurso de Oprah Winfrey en los Globos de Oro: "Se acabó el tiempo, su momento ha llegado"

Oprah Winfrey puso en pie a todo el auditorio de los Globos de Oro con un discurso combativo y directo contra "los hombres poderosos y brutales" que han dominado el mundo durante mucho tiempo. "Su momento ha llegado. Se acabó el tiempo".