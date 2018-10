Estas son las noticias más destacadas de este martes 23 de octubre de 2018

Podemos se querella contra el presidente de la Sala Contencioso del Supremo que frenó la sentencia de las hipotecas

El Tribunal Supremo dio un giro inédito al frenar su sentencia que obligaba a los bancos a pagar los impuestos de las hipotecas. Ante esta medida, Podemos se ha querellado para "no permitir que la Justicia sirva a intereses económicos y políticos de los poderosos". Además, pide investigar las llamadas a Díaz-Picazo antes de llevar al Pleno el impuesto de las hipotecas.

Hallan los restos de Khashoggi "desfigurado" y "descuartizado" en un pozo en la residencia del cónsul saudí

"Un asesinato planificado, salvaje y político". Así se ha referido el presidente turco Erdogan a la muerte del periodista Khashoggi. Además, el líder del partido patriótico de Turquía añade más misterio: dice que se han encontrado restos del cadáver en un pozo de la residencia del cónsul saudí. Según Reuters, el cerebro del asesinato, amigo íntimo del príncipe, dio la orden.

EXCLUSIVA | Las inversiones 'filantrópicas' de la Púnica en Valdemoro: 12.000 euros en alfombras para la iglesia y el microondas de la comisaría

La nueva documentación que David Marjaliza ha entregado al juez de la Púnica desvela las inversiones que la trama corrupta hizo en Valdemoro. Alfombras para la iglesia, microondas y televisor para la comisaría, cabalgata de reyes con personajes Disney... Todo lo necesario para que a Granados, a Valdemoro y ellos les fuera bien.

Pablo Casado y Aznar demuestran estar en plena sintonía y coinciden en la necesidad de refundar el PP

Cruce de elogios entre Aznar y Casado, que ha presentado un libro del expresidente. Hacía mucho tiempo que un presidente del Partido Popular no participaba en un acto con el expresidente del Gobierno. El líder del PP ha destacado que Aznar va a ser siempre una referencia ideológica imprescindible.

La defensa de Juana Rivas presenta las cartas del hijo mayor que denuncian un presunto maltrato de Arcuri: "Quiero seguir viviendo. Por favor que alguien me saque de aquí"

El hijo mayor de Juana Rivas describe la convivencia con su padre como "una peli de miedo". Todo ello sucede después de que la madre de los pequeños se haya negado a entregar a Francesco Arcuri y haya presentado una denuncia contra su ex por maltrato al hijo pequeño.

Habla la mujer víctima del ataque racista en un vuelo de Ryanair: "No he hecho nada para que me ataquen por el color de mi piel"

Delsie Gayle aún llora cuando recuerda lo ocurrido. "Estoy muy deprimida. Me voy a la cama y pienso qué he hecho". A sus 77 años esta mujer jamaicana todavía no entiende el feroz ataque racista que sufrió por parte de otro pasajero durante un vuelo de Ryanair.