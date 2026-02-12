Este domingo, en CC: Volkswagen Golf 50 Aniversario y T-Roc, Peugeot 308, Cupra Raval... y más Centímetros Cúbicos

Este domingo, estrenamos nueva temporada en Centímetros Cúbicos (Antena 3 - 09:45h.)con un programa muy especial, en el que hablaremos de las últimas novedades del mundo de las cuatro y las dos ruedas.

AlvaroTuriel nos traerá un reportaje del Volkswagen Golf GTI. Un icono dentro del mundo del automóvil que cumple 5 décadas estrenando una nueva versión "50 Aniversario" , con 325 CV.

Da igual que tengas 20, 30, 40, 50 años… ¿Quién no ha tenido o ha soñado con tener un Golf GTI? No importa la edad, porque cada entrega de este modelo lleva cautivando a distintas generaciones desde que vio la luz en 1976.

Además del Golf, hablaremos de otro compacto francés que juega en la misma liga. Y es que desde el año 2007, el 308 se ha convertido en uno de los modelos más exitosos de Peugeot.

En 2021 llegó su tercera generación, que destacaba por un lenguaje de diseño muy llamativo y una avanzada tecnología, que le catalogaba como uno de los compactos más interesantes del mercado.

Este año, la marca del león ha decidido actualizar el 308 para seguir al pie del cañón.

Hace algún tiempo, el Urban Rebel adelantaba cómo iban a ser los coches urbanos del futuro. Hoy, ese futuro ha llegado con una imagen y nombre definitivos: Cupra Raval.

El Cupra Raval apareció camuflado en el pasado Salón de Múnich, con un vinilo que, igual que su nombre, era un guiño al emblemático barrio barcelonés. A las calles que inspiran la personalidad del coche y la conexión con la ciudad donde se diseña y se fabrica.

Un coche que pretende ser accesible y emocionar al volante, y que hemos tenido la suerte de probar en su versión preserie, antes de que llegue a la calle. No te lo pierdas.

También hemos viajado a Lisboa a probar un híbrido que se fabrica muy cerca de allí, y que va a dar mucho que hablar: el nuevo Volkswagen T- Roc.

Esta nueva generación mide 4,3 metros y llega con faros Matrix LED unidos por una barra transversal. Y completando el diseño, en el centro, está el logotipo iluminado. Pero hay mucho más. No dejes de verlo este domingo.

No faltarán a la cita la sección de actualidad, con las novedades más importantes en formato breve, y la competición.