Este domingo, en CC: Citroën C5-X, Peugeot 9X8 Le Mans y muchos más Centímetros Cúbicos

El nuevo Citroën C5 X es uno de los grandes protagonistas del programa de Centímetros Cúbicos del próximo domingo 5 de junio (Antena 3 | 10:00h.) en lo que supone una reinterpretación de la berlina francesa con un nuevo 'aire' SUV coupé, tan de moda últimamente. Una trasera con un poco de maletero, algo entre una berlina y un coupé.

Domina la gama del C5 X la mecánica hibrida enchufable con una potencia combinada de 225 caballos y una batería de 12,4 kw/hora, que le permite recorrer casi 60 kilómetros en modo 100% eléctrico. Pero también hay otros dos motores gasolina de 130 y 180 caballos. El domingo podrás conocer de primera mano cómo va y que otras virtudes tiene esta berlina coupé que no llega a ser un SUV, pese a los centímetros extra de altura.

También hablaremos de competición en su máxima expresión con Peugeot. Y es que, en 2020, Peugeot Sport, anunciaba su retorno a las carreras de resistencia bajo el nuevo reglamento para el WEC, con la nueva categoría Le Mans Hypercar, que sustituye a la antigua LMP1. Con un revolucionario coche de carreras.

Por eso pasaremos una jornada con el equipo de Peugeot Sport, que está ultimando los test de su nueva arma para el Campeonato Mundial de Resistencia o WEC: el Peugeot 9X8. El objetivo de Peugeot era debutar directamente en Le Mans este año 2022 con el 9X8. Sin embargo, el equipo de competición finalmente ha preferido extender su preparación antes de ser homologado por la FIA, centrándose en depurar su tecnología para llegar en la mejor forma posible.

Por tanto, al final no debutará en Le Mans, ¡una pena! Aunque sí lo hará este verano. No dejes de ver cómo es un coche de carreras híbrido, cuyo diseño no se parece en nada a lo que estamos acostumbrados a ver en las carreras.

También podremos saber todo sobre el motor Wankel, obra de Felix Wankel, un ingeniero alemán que en 1924 quiso darle una vuelta al motor de cilindros convencional. Literalmente, ya que sustituyó esos cilindros por un rotor. El camino, como se verá en el programa, no fue fácil, hasta que Mazda entró en juego y logró resolver los problemas que planteaba.

Enlazando con el reportaje anterior, volveremos a hablar de la carrera de resistencia más famosa, ya que Mazda gana las 24 Horas de Le Mans en 1991.

En en Conduce Seguro con Ponle Freno, probaremos el Travel Assist, con el que el Seat Ibiza alcanza una conducción autónoma nivel 2. Se puede decir que es un asistente de viaje que, a su vez, se combina con otros con los que cuenta el coche. Éste, junto al Front Assist o el Lane Assist, forman un conjunto de asistentes concebidos para evitar accidentes, sanciones y golpes por alcance.

Además de hacernos la conducción más relajada y la vida más fácil. Eso sí, nunca debemos de dejar la responsabilidad a la tecnología, aunque tengamos esta ayuda. Al volante, nunca, debemos bajar la guardia.

En nuestra sección de actualidad semanal, hablaremos del el octavo proyecto nacido en la Skoda Academy, desarrollado por sus estudiantes. Se llama Afriq y es el primer modelo en el que las jóvenes promesas de la ingeniería han colaborado estrechamente con el equipo de competición. También tendrán su espacio 'The Originals Fest', la ya conocida concentración FurgoVolkswagen, en la localidad de Sant Pere Pescador.

Por último, veremos cómo el último superdeportivo de Maserati, el MC20, gana una nueva versión descapotable muy exclusiva, denominada Cielo, y cómo la marca Alfa Romeo ha plantado su propio bosque a través del proyecto Beeforest. Una acción en la que se encuentra enn medio el Alfa Romeo Giulia Estrema, con un acabado inspirado en la Fórmula 1, disponible también en el Stelvio.

