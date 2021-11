¿Cuándo puede la Policía someter a pruebas de alcoholemia y drogas a peatones?

Más información La sentencia que anularía miles de multas de radar

Las normas de tráfico han cambiado mucho en los últimos años y no solo para los conductores, también para los peatones. Toda persona que transite por la vía pública debe cumplir la ley, por lo que se recomienda conocer todas las normas a las que estamos expuestos. VER VIDEO.

Aunque no muchos lo saben, los peatones también pueden ser sometidos a pruebas de alcoholemia y drogas cuando la autoridad lo requiera. Esto es obligatorio cuando se trata de una situación de gravedad, como un accidente de tráfico, o se haya cometido alguna infracción. Y es que, todos los involucrados en un siniestro pueden ser sometidos in situ a la detección de alcohol y drogas, también peatones y ciclistas, siempre que su estado permita realizarles las pruebas. La presencia de alcohol y drogas puede ser causa del siniestro y un agravante al establecer las sanciones.

Si bien en esta situación el peatón puede negarse a realizar la prueba, con ello se expone a recibir una multa. Esta puede llegar hasta los 1.000 euros según la gravedad o el tipo de infracción. En el caso de hacer la prueba, debes saber que no existe una tasa de alcohol específica con la que nos puedan multar, a diferencia del caso de los conductores.

Aunque muchos piensan que los peatones no pueden ser sancionados, la DGT ha explicado que esto no es así. En el Reglamento General de Circulación podemos encontrar las normas que deben cumplir los peatones, además de las sanciones a las que se exponen si no las cumplen.