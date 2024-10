Test a fondo Audi TT RS: despedida con honores a un pequeño gran deportivo, estrella en los 90

Hemos tenido la oportunidad única de "celebrar" el adiós de un coche muy especial: el Audi TT dando unas vueltas a ritmo de paseo por el Circuito del Jarama (agradecimientos a sus responsables y disculpa a los operarios que aún limpiaban la pista después de un evento) con sabor a despedida.

Hoy no es el tipo de coche de moda, pero los 90 eran años locos, de soltarse el pelo… y los deportivos triunfaban. De ahí que en 1995 una marca como Audi se animara a producir en serie el Audi TT Coupé. Un coche que definían como una escultura de conducción. Con muchos elementos circulares, que parecía estar hecho de una sola pieza.

Audi TT RS | motor.atresmedia.com

La primera generación del Audi TT se empezó a vender en 1998. De forma redonda, parecido a un platillo volante, era muy fiel al prototipo. Como curiosidad: el alerón trasero no existía en la primera versión y se incluyó posteriormente, ya que algunos clientes se quejaron de que su comportamiento a alta velocidad y en Audi tomaron esta solución para hacerlo más fácil de conducir.

Para conquistar al público, los de Ingolstad apostaron por motores turbo de 4 cilindros; los fans de la potencia y de lo deportivo, tenían disponible una versión V6 de 250 caballos. De esa primera generación, se vendieron casi 270.000 unidades de Audis TT coupé y cabrio.

Audi TT RS | motor.atresmedia.com

De casta le viene el nombre

Las letras “TT” en realidad son un doble homenaje: uno, a la vertiginosa y peligrosa prueba extrema de motociclismo: Tourist Trophy de la Isla de Man. Y el otro, es un guiño al pequeño y divertido NSU Prinz TT, de los años 60, fabricado por Audi NSU Auto Union. Nombre fruto de la fusión con el fabricante NSU antes de pasar a llamarse únicamente Audi AG, filial de Audi.

Al TT se le ha comparado con muchos coches, incluso, hay quien dice que se parece al Bettle. Lo cierto es que la suya es una figura peculiar e irrepetible. Igual que su interior retrofuturista, con las tomas de ventilación tipo aviación o el diseño de la palanca del pomo, con ese tacto de coche de carreras…

Audi TT RS | motor.atresmedia.com

La evolución del TT

La segunda generación del TT (2006), se presentaba más musculada y con los faros más rasgados, pero de formas muy parecidas a las de su antecesor. Tenía versiones deportivas TTS y RS con motores turbo de hasta 360 caballos. Incluso, Audi sorprendió al mundo con una versión Diésel, el primer deportivo de producción del mundo que se movía con ese combustible.

La casa de los TT siempre ha sido la fábrica de Audi en Györ, Hungría. Desde su fundación en 1993, se han producido más de 43 millones de motores y casi dos millones de vehículos. Entre ellos, la tercera generación del TT en 2014, un coche con el que Audi saltó de lo analógico a lo digital con el Virtual cockpit, un panel de instrumentos totalmente digital con pantallas multifunción.

El nuevo TT reducía su peso en 50 kilos con respecto a la generación anterior. Ya lucía la característica rejilla frontal de los diseños modernos de Audi y su estética más afilada. Su gama de motores ofrecía dos versiones TFSi de 197 y 245 caballos y el RS de 400.

El Audi TT cumple 25 años: ¡felicidades! | Audi

Finalmente, Audi se despedía en 2023 del TT, uno de sus coches más emblemáticos, tras fabricarse un total de 662.762 unidades.

Hoy celebramos los 25 años de vida del que ya se ha convertido, por méritos propios, en un vehículo con uno de los diseños más reconocibles y reconocidos de la historia moderna del automóvil.

Las sucesivas generaciones del Audi TT han ido llegando con el paso del tiempo, acogiendo bajo su capó motores tan interesantes como el 2.0 TDI (convirtiéndose así en el primer deportivo compacto con motor diésel del mercado) o el mítico 2.5 TFSI de cinco cilindros y más de 300 CV que, bajo sucesivas evoluciones, ha conseguido llegar incluso hasta nuestros días.

Prototipo Audi TT | AUDI

El aniversario del Audi TT sabe a despedida

Pero volvamos a nuestro protagonista, que como no puede ser de otra forma es la espectacular Iconic edition basada en el Audi TT RS Coupé y limitada a sólo 100 unidades. El Audi TT ha conseguido girar cabezas durante más de 20 años,.

El Audi TT no va a volver a reeditarse, o al menos no cómo lo conocíamos hasta la fecha. Con un mercado en el que los SUV y los crossover parecen haber fagocitado a la mayoría de segmentos y carrocerías, los pequeños coupés no tienen ya sitio en los "corazones" de sus potenciales compradores.

Audi TT | Audi

La exclusiva versión RS Iconic Edition del Audi TT no deja de ser la despedida de la tercera generación del deportivo coupé de la marca alemana. Llegó en 2023, y en la fase final de producción del modelo convencional, por lo que es la ocasión perfecta para rendir homenaje a todo un ícono de los de Ingosltadt.

Entre los elementos característicos, contará con insignias y molduras hechas a medida, las cuales se complementan con el kit aerodinámico que, entre otras cosas, luce ese prominente alerón trasero, así como las nuevas tomas de aire. Desde la propia marca reconocen que han tratado de traer algunos de esos rasgos del Audi TT original, el cual fue presentado en el ya lejano Salón de Frankfurt del año 1995 y desde entonces ha venido seguido de otras dos generaciones más han visto la luz.

Audi TT RS | Audi TT RS

En el apartado mecánico, emplea el mismo motor TFSI turboalimentado de cinco cilindros y 2.5 litros de capacidad que entrega 395 CV y que está asociado a una caja de cambios DSG de siete velocidades. Las cifras de aceleración siguen siendo más que destacables, con un 0 a 100 km/h que se sitúa en los 3,7 segundos. Se complementa todo a través de una suspensión deportiva RS plus.

Un adiós sin conocer demasiado acerca del futuro del Audi TT y de si habrá una cuarta generación, aunque sea electrificada. Hasta entonces, el motor de cinco cilindros sí seguirá siendo empleado en otros modelos, tanto de la firma alemana, como es el caso del Audi RS 3, como de otras compañías, véase el KTM X-Bow.