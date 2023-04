No es ni siquiera una moto, pero es capaz de superar en autonomía a muchos coches eléctricos

Mientras muchos fabricantes están dejándose la piel para ofrecer las mayores autonomías en el coche eléctrico, llega el exingeniero de Harley Davidson, Erik Buell, y les rompe todos los esquemas. ¿Cómo? Por medio de la que se erige como la bicicleta eléctrica con más autonomía del mundo, título que consigue al ser capaz de recorrer 350 kilómetros con una sola carga.

Lógicamente aquí influye un factor fundamental frente al coche, y no es otro que el peso, siendo la bicicleta infinitamente más ligera y constando de una complejidad mecánica mucho menor. No obstante, ello no quita mérito al fabricante americano por haber conseguido que una bicicleta supere a muchos vehículos en cuanto a autonomía y se convierta así en una solución de movilidad crucial.

bicicleta eléctrica con más autonomía | FUELL

La bicicleta eléctrica con más autonomía del mundo supera a mucho coches eléctricos

Concretamente, estos modelos de bicicleta, los llamados Flluid-2 y Flluid-3, nacen bajo el paraguas de FUELL, compañía en la que Buell es confudador y director de tecnología. Así, las bicicletas en cuestión recurren a un motor de tracción media Ciclee de VALEO y a una caja de cambios automática con cambios predictivos.

Y ya entrando en los modelos en cuestión, nos encontramos con una Flluid-2 que ofrece autonomía extendida gracias a dos paquetes de baterías extraíbles con una potencia de 2 kWh. De esta manera, la bicicleta es capaz de cubrir, con una sola carga, un total de 350 kilómetros.

bicicleta eléctrica con más autonomía | FUELL

Por otra parte, la Flluid-3, que se alimenta por medio de una batería de 1 kWh de capacidad, pierde en autonomía. Así, esta nos deja con la capacidad de cubrir 180 kilómetros con una sola carga, distancia que es más que notable para una bicicleta eléctrica.

Además, estas son capaces de alcanzar una velocidad punta de 35 km/h, y cuentan con un asistente de acelerador que funciona hasta los 6 km/h. Pero lógicamente esta tecnología no es barata, y acceder a la bicliceta eléctrica con más autonomía del mercado implica un desembolso de 3.783 euros y de 3.467 euros en el caso de la Flluid-3.