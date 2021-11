El Nuevo 500 gana el premio 'Small Car of the Year' en los News UK Motor Awards

Más información La DGT no prohíbe las mascarillas negras: recomienda no usarlas y lo hace para ayudarte a evitar una multa de 500 euros

Votado por los consumidores tras ser seleccionado por destacados periodistas del mundo del motor, el Nuevo 500 reclama el título de 'Small Car of the Year' en los News UK Motor Awards 2021.

Como en ediciones anteriores, los premios News UK han sido otorgados por los consumidores y un grupo de periodistas especializado de los periódicos británicos, que han votado los mejores vehículos de su clase en todos los segmentos.

El premio otorgado por News UK Motor Awards es el décimo obtenido en el Reino Unido y se suma al palmarés del Nuevo 500 que ya incluye el título de «Green Car» en los premios franceses Automobile Awards 2020 y el título de «Car of the Year y Best Small Electric Car» otorgado por Driving Electric. Además de estos prestigiosos reconocimientos internacionales, también ha recibido el premio al «Best Design 2020» de la revista alemana Auto Motor und Sport y el «Best Design Concept» en los reconocidos premios internacionales Red Dot Design Awards.

Lanzado en marzo de 2020, el Nuevo 500 ya ha obtenido numerosos galardones internacionales y es el coche urbano eléctrico líder en Europa. El Nuevo 500 es el coche más vendido en Europa en el segmento de los coches urbanos con una cuota de mercado de casi el 28 %, lidera el mercado de los coches urbanos en 12 países y es el más vendido en todo el mercado de vehículos eléctricos en Italia. Además, después del lanzamiento en Europa, Israel y Brasil, el Nuevo 500 está en camino de convertirse en el primer coche urbano «todo incluido», totalmente eléctrico y global.

