Nos ponemos al volante del híbrido enchufable Mitsubishi ASX PHEV

El diseño de este SUV compacto de 4,23 metros de longitud es afilado en su parte delantera, con nervios en el capó que acaba en la parrilla cromada y faros Full Led en forma de C. Una forma que adoptan igualmente los pilotos traseros para acoger el maletero. Pero también llaman la atención las llantas con formas geométricas.

Una estética que comparte con el Renault Captur debido a la alianza entre Mitsubishi y la marca francesa. El ASX se fabrica aquí en España, en la factoría de Renault en Valladolid. Y por ese motivo los dos coches comparten plataforma y componentes. Eso hace, también, que su disponibilidad sea más inmediata.

En el puesto de conducción destaca la pantalla multicolor personalizable con la información del viaje, modos de conducción… Y junto al volante, calefactado, la pantalla multimedia para conectar un Smartphone. Un teléfono que se puede cargar en la alfombrilla inalámbrica. Además, el asiento del conductor puede tener regulación eléctrica.

En las plazas traseras hay espacio para tres personas, para la del centro está algo más ajustado. La banqueta tiene regulación longitudinal de serie, es deslizable, e incrementa en 16 centímetros el margen de espacio. Además, se puede plegar si hay que transportar objetos voluminosos. Por su tamaño, resulta fácil conducir con él entre el tráfico y se puede aparcar también con facilidad. Combina las ventajas de un cinco puertas con la altura y la comodidad de un SUV. Sin olvidarnos de la eficiencia y la sostenibilidad.

Que son las cualidades de la versión híbrida enchufable que probamos hoy. Tiene un motor de gasolina de 1.6 litros y dos eléctricos. Todos, en conjunto, le dan 160 caballos. Así que puedes recorrer en modo eléctrico, según el ciclo WLTP, 49 kilómetros en combinado o 63 solo por ciudad. Esto es gracias a una batería de 10,5 kiloWatios-hora que se puede recargar en solo tres horas. También dispone de frenada regenerativa para ayudar a recuperar autonomía, levantando el pie del acelerador. El consumo mixto del motor de gasolina y los dos eléctricos es de 1,5 litros a los 100.

Mitsubishi ASX 2023 | Centímetros Cúbicos

Su conducción se puede adaptar a cada momento, en función de si rodamos por zonas urbanas o por carretera, con diferentes modos: Pure, Sport y MySense. Este último es personalizable, permite cambiar, entre otras cosas, la tonalidad ambiental interior. El Pure es, por su parte, para ir en modo eléctrico exclusivamente.

Detalle palanca cambio modo B, levantando pie aceleradorY está también el modo Eco, para bajar el consumo. Es una función que actúa sobre acciones concretas como la aceleración, el cambio de marchas… Y hablando de ahorro, para poder ir más tiempo en modo eléctrico, poniendo la palanca en la posición B se aumenta la capacidad regenerativa del motor de la que hablábamos antes.

El ASX cuenta con cuatro niveles de equipamiento, el que nos acompaña hoy es el Kaiteki plus, el más alto. Todos, desde el más básico, tienen ayudas a la conducción como: el lector de señales de tráfico, la alerta de cambio de carril o el sistema de frenada automática de emergencia en ciudad.

Como conclusión, tengo que decir que es un coche seguro, con una posición de conducción alta y buena visibilidad. Eso sí, se echa de menos una sujeción lateral más firme de los asientos. Tampoco es una cualidad que se le pueda exigir, porque no es un japonés deportivo, es un SUV japonés made in Spain. Así que, en este caso, no tienes que esperar a que llegue de Japón si te lo quieres llevar a casa.

