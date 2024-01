Su motor es eterno y, por 125 € al mes, etiqueta ECO y 15 años de garantía, no encontrarás utilitario igual

Siendo realistas, son muchos los españoles los que buscan única y exclusivamente un coche que les lleve de A a B, que consuma poco y que sea fiable. Si a ello le sumamos la presencia de la etiqueta ECO y contar con 15 años de garantía podemos hablar de coches como el Toyota Yaris, un utilitario híbrido que puede ser nuestro por 125 euros al mes.

Claro está que la firma nipona exige a sus clientes financiar para poder acceder a esta oferta. Es por ello que debemos leer la letra pequeña y analizar, detenidamente, si es tan buena oportunidad o por el contrario merece más la pena afrontar el pago al contado.

Toyota Yaris | Toyota

Pero, en caso de decantarnos por esta opción, debemos saber que los 125 euros al mes se asocian con una configuración concreta del Toyota Yaris. Y es que estamos hablando de una unidad equipada con el acabado Active Plus y con el motor 120H, maridaje más que digno y suficiente para casi cualquier uso.

Este implica, por una parte, un equipamiento de serie conformado por elementos como llantas de 16 pulgadas, climatizador, control de crucero adaptativo, cámara de visión trasera, reconocimiento de señales de tráfico, acceso y arranque sin llave y pantalla de 9 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto entre otros.

Toyota Yaris | Toyota

Y por la otra, un esquema mecánico protagonizado por un motor de tres cilindros atmosférico y 1.5 litros que, en combinación con un propulsor eléctrico, desarrolla un total de 116 CV. Su gestión se lleva a cabo por medio de una caja de cambios de tipo CVT que, aunque no sea la más eficaz, sí que resulta muy fiable. Y no, no serás el más rápido con un 0 a 100 en 9,7 segundos y una velocidad punta de 175 km/h, pero te resultará indiferente gracias a la etiqueta ECO que luce sobre el parabrisas.

Pero, ¿qué condiciones exige Toyota para hacernos con el Yaris por 125 euros al mes? La primera es afrontar una entrada de 8.937 euros, cifra que nos permitirá acceder al pago de 48 cuotas de 125 euros y a una última de 12.355,37 euros. A ello hay que sumarle un TIN al 8,50%, un TAE al 9,82% y una comisión de apertura de 401,05 euros.

Toyota Yaris | Toyota

Así, nos encontramos con unos intereses de 4.541,32 euros, lo que provoca un precio total a plazos de 27.292,37 euros. Una cifra elevada, especialmente si tenemos en cuenta que un Toyota Yaris de igual configuración pero pagado al contado implica un desembolso de unos más asumibles 22.400 euros.

Independientemente de ello, debemos saber que Toyota ofrece, a mayores, un servicio de ampliación de garantía hasta los 15 años. Se llama Toyota Relax, y se trata de un sistema de garantía ampliada que permite a los clientes renovar cada año su extensión al realizar su revisión en la red de talleres oficiales Toyota. Es decir, que puede disfrutar de 15 años de garantía o tener cubierto su coche hasta los 250.000 kilómetros, lo que ocurra antes.