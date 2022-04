El icónico utilitario de Mitsubishi volverá este verano y con una importante novedad

Mitsubishi llevaba demasiado tiempo hibernando, lo que ha provocado que muchos de sus rivales tomen la delantera. Pero como más vale tarde que nunca, la firma nipona pisa ahora el acelerador al anunciar que será este verano cuando la siguiente generación del Mitsubishi Colt se presente en primicia desde su desaparición en 2013, y además con una importante novedad: una mecánica híbrida.

De momento, la casa japonesa no ha desvelado demasiado acerca de su nuevo utilitario, más allá de compartir una imagen a modo de teaser. Sin embargo, la estrecha relación entre Renault y Mitsubishi provocará, seguramente, que el nuevo Colt tenga mucho que ver con el Clio actual.

Empezando por lo que la marca nos ha permitido apreciar de su estética, encontramos rasgos propios de Mitsubishi pero evolucionados para introducir su nuevo lenguaje de diseño. El frontal muestra una firma lumínica de nueva cuña con dos faros finos y alargados en forma de boomerang que abrazan al logotipo de la marca.

El lateral, por su parte, hace gala de unas líneas suaves y limpias que buscan también predominar la aerodinámica de la mano de gestos como enrasar las manetas de las puertas en el propio pilar C. No obstante, la zaga de momento no se ha desvelado, aunque se insinúan unas formas redondeadas a juego con el resto del diseño del Colt.

El habitáculo del nuevo utilitario de Mitsubishi tampoco se ha mostrado, pero se espera una trascendente evolución de la mano de un nuevo sistema de infoentretenimiento y un cuadro de mandos digital. No obstante, el punto álgido del nuevo Colt reside en su apartado mecánico.

Y es que aunque de momento la marca no ha desvelado demasiado sobre el elenco de motores del nuevo Mitsubishi Colt, sí que ha confirmado que habrá una variante híbrida. Concretamente se espera que sea la misma que emplea el Renault Clio dado que ambos vehículos compartirán la plataforma CMF-B.

Esto se traduce en un propulsor gasolina atmosférico de cuatro cilindros que, en combinación con dos motores eléctricos, desarrolla 145 CV. A su vez este se encontrará arropado por motores gasolina convencionales, y no se espera que exista ninguna variante diésel.