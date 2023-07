Con hambre de RS6 llega el último e inesperado BMW M familiar

El sector automovilístico estaba ya pletórico con la presencia del BMW M3 Touring, variante que se llevaba pidiendo desde hace años. Pero ahora lo está aún más después de que la firma bávara haya compartido las primeras imágenes -eso sí, a modo de teaser- del que será el primer BMW M5 Touring desde hace 20 años.

No obstante, la marca no ha desvelado demasiada información al respecto, dejando que el misterio envuelva a esta aclamada variante de la berlina bávara. No obstante, su parentesco con el XM, modelo que ha sentado bases para los venideros modelos M de BMW, y su identificable estética nos permiten vaticinar ciertos rasgos de este inminente M5 Touring.

BMW M5 Touring | BMW

Aunque bien es cierto que el frontal no se ha dejado ver -síntoma de que el nuevo BMW M5 Touring lleve un diseño delantero diferente al del resto de la gama-, sí que podemos identificar aspectos de la zaga. Aquí nos encontramos con una imponente defensa que se encarga de dar refugio a una cuádruple salida de escape cilíndrica.

A su vez, nos encontramos con la gestación de un portón propio de todo familiar que se precie, y el cual oculta una seguramente considerable capacidad de carga. Aunque puede que esta se vea mermada por culpa de la batería que da vida al lado eléctrico del M5 Touring.

BMW M5 Touring | BMW

Sí, tanto el M5 como el M5 Touring serán híbridos enchufables, algo que ya confirmó BMW tras el lanzamiento del XM. De esta manera, se espera que las entrañas del familiar alemán estén ocupadas por el mismo V8 de 4.4 litros sobrealimentado por turbo e híbrido, logrando así, como mínimo, 653 CV y 800 Nm de par.

Pero esas cifras no son lo único interesante del nuevo BMW M5 Touring, sino también la presencia de la etiqueta CERO de la DGT sobre su parabrisas. Y es que teniendo en cuenta que el XM declara 88 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico y que el M5 Touring será un coche menos pesado y más aerodinámico, podemos esperar una autonomía capaz de coquetear -e incluso superar- con los 100 kilómetros. Sea como fuere, no será seguramente hasta bien entrado el 2024 cuando conozcamos en primicia a este esperado familiar.