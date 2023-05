Francia mueve ficha para evitar que el coche eléctrico extranjero sea el máximo beneficiario

Lo estamos viendo con China y con Estados Unidos, países que cada vez producen más coches eléctricos para el mundo. Y ya no solo eso, sino que también experimentan un fuerte éxito gracias, en muchas ocasiones, a su competitivo precio. Sin embargo, Francia ha decidido tomar cartas en el asunto para beneficiar, fundamentalmente, a los coches eléctricos fabricados en Europa.

¿Y cómo pretenden hacer esto? Otorgando ayudas a aquellos que compren vehículos autóctonos, y poniendo ciertas trabas a los que vengan de fuera. Todo ello se recoge en el plan de Francia de tener en cuenta a partir de 2024 la huella de carbono de la producción del vehículo y la de su batería.

El coche eléctrico extranjero lo tendrá más complicado en Francia a partir del año que viene

Y así lo dejado patente Emmanuel Macron, Presidente de la República Francesa, tras anunciar que “la bonificación ecológica por la compra de un coche eléctrico se reformará para tener en cuenta la huella de carbono de su producción y favorecer así a los vehículos fabricados en Europa”, a lo que añadió que “se trata de apoyar a las baterías y a los vehículos eléctricos que se producen en Europa, porque su huella de carbono es buena”.

Esto se traduce en que los vehículos cuya producción no cumpla con las exigencias del país no podrán optar a un descuento máximo de 5.000 euros siempre y cuando su precio sea inferior a los 47.000 euros y su peso a los 2.400 kilos. No obstante, aún no se ha convertido en decreto ley la propuesta, la cual saldrá a votación el día 17 de mayo.

De esta manera, se concretarán las propuestas de la medida, los términos empleados para decretar dónde estará el límite para que los vehículos eléctricos puedan optar a la ayuda que ofrece el gobierno francés para su compra.

Sea como fuere, los máximos perjudicados de esta medida serán los vehículos producidos en países como China o Estados Unidos, teniendo la única solución en instalar fábricas en el Viejo Continente para poder conseguir que sus coches disfruten de las ayudas gubernamentales.