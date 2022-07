Ferrari sucumbe: la firma italiana ya tiene fecha para la electrificación del 80% de sus coches

No es ningún secreto que Ferrari aboga por la electrificación total o parcial, algo de lo que da constancia con modelos como el SF90 Stradale o el recién llegado 296 GTB. Así, la firma italiana quiere seguir adelante llegando al año 2030 con un 80% de su gama de modelos electrificados, ya sea por medio de mecánicas híbridas enchufables o totalmente eléctricas.

Esto mismo lo ha confirmado Ferrari tras presentar su plan de ruta para los próximos años, donde destacan la presencia de 15 modelos nuevos de aquí a 2026. Sin embargo, el punto más importante de esto reside en que será dentro de tres años, en 2025, cuando la casa del Cavallino Rampante presene a su primer 100% eléctrico.

Ferrari SF90 Spider | Ferrari

Sin lugar a dudas este lanzamiento supondrá un punto de inflexión en Ferrari, puesto que se trata de la primera electrificación total a la que se enfrentará. Sin embargo, no es necesario que los más petrolheads se alarmen, ya que la firma italiana no dejará de fabricar vehículos de combustión interna de manera inmediata.

Y es que de ello dan constancia no solo modeolos como el Ferrari Purosangue, que llegará en septiembre animado por un V12 atmosférico, sino también el objetivo de la marca para 2026. Concretamente, Ferrari pretende que dentro de cuatro años un 60% de sus vehículos estén electrificados mientras que el 40% restante sean única y exclusivamente de combustión.

Ferrari 296 GTB | Ferrari

Pero un aspecto muy interesante de este plan de ruta de Ferrari es que serán ellos mismos los que produzcan la tecnología para vehículos híbridos y eléctricos. Para ello, Ferrari expandirá sus instalaciones con la concepción de una nueva línea de producción. Y es que su principal apoyo en el desarrollo de las baterías y motores eléctricos será su división de competición.

Dicha sinergia entre ambas partes de Ferrari deja claro que el ADN de sus futuros modelos electrificados no variará demasiado, por no decir nada. Y es que el hecho de que Ferrari de pie a la electricidad en su gama de modelos de una forma más tangible no implica que dejen de hacer superdeportivos, y así lo demostrarán con la línea sucesoria del LaFerrari y de ediciones especiales que seguirán haciendo acto de presencia.