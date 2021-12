El Citroën AMI se hace buggy para convertirse en un “coche” 4x4 de lo más especial

Existió un tiempo en el que las marcas se permitían el lujo de sacar al mercado vehículos de los más rocambolescos que parecían más bien prototipos en lugar de coches de producción. Famosa por ello es Citroën quien, de momento, no da un paso más con el Citroën AMI, o al menos no en la línea de producción. Y es que la firma francesa acaba de presentar lo que se conoce como Citroën My AMI Buggy Concept, o lo que es lo mismo, un AMI de lo más molón.

Y es que Citroën diseñó este coche -o cuadriciclo, más bien- con la idea de ofrecer una nueva forma de movilidad urbana a aquellos jóvenes que no tienen aún carnet o a personas que no requieran de un vehículo al uso. Sin embargo, esto no ha impedido a la casa de los dos chevrones fantasear con la posibilidad de crear un buggy a raíz del AMI.

El mérito de esta creación recae sobre unos diseñadores de Citroën que han querido evolucionar de manera original al pequeño cuadriciclo. Los cambios más trascendentes los encontramos a nivel estético, donde ahora se asientan aletines ensanchados, neumáticos de tacos, supresión de ruedas, protecciones inferiores, barra luminosa LED en el techo y rueda de repuesto, entre otros componentes.

El habitáculo también sufre modificaciones, ofreciendo ahora unos asientos más mullidos y con mejor agarre gracias al doble relleno que estos experimentan. También apreciamos una decoración en amarillo flúor para ir a juego con el exterior, pintado para la ocasión en un verde militar que casa a la perfección con sus intenciones off-road.

Donde no encontramos cambios es en el apartado mecánico de este Citroën My AMI Buggy, que mantiene inalterado el esquema que ofrece cualquier AMI. Así, nos topamos con un pequeño motor eléctrico capaz de erogar 8,2 CV y alcanzar una velocidad máxima de 45 km/h.

De momento, Citroën no ha manifestado sus intenciones de llevar a la calle este concept tan apetecible, pero de hacerlo estamos convencidos de que aparecerían mejoras a nivel técnico y mecánico. Y es que podríamos estar ante un ingenioso sucesor del Citroën Mehari y, por supuesto, del e-Mehari.