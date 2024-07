A bordo del Audi SQ6 e-Tron, un eléctrico muy premium, potente y enormemente tecnológico

El año pasado, Audi sorprendió con un prototipo pintado de blanco y salpicado con colores naranja y morado eléctricos, que recorría los verdes valles de las islas Feroe, en Dinamarca. Se trataba del Audi Q6 e-Tron; una toma de contacto con el mundo real, antes de su puesta de largo. Nosotros, tuvimos la oportunidad de ver la versión definitiva a principios de este año. Juanjo tuvo un primer cara a cara con él. Ha llegado el momento de conducir una versión muy especial…

Se trata del SQ6 e-Tron. Los modelos “Q6” ya son especiales, en comparación con otros coches “Q” de Audi, porque traen muchas novedades tecnológicas y este, además, tiene motores más potentes. Y esta vez lo hemos puesto a prueba por las carreteras guipuzcoanas.

El Q6 está fabricado sobre la plataforma eléctrica premium, “PPE”, desarrollada para vehículos eléctricos de Audi y Porsche, como el Macan 100% eléctrico. Su batería permite alta densidad de energía y menos espacio para su instalación. Gracias a la tecnología de 800 voltios y a una capacidad de carga máxima de hasta 270 kiloWatios de serie, el Audi Q6 e-Tron promete paradas de carga cortas.

No es un “pit stop” de un Fórmula 1, pero los tiempos de carga se van acortando. En 10 minutos se pueden recargar 255 kilómetros de autonomía. Y en 21 minutos, la batería pasa del 10 al 80%. Eso es tomarse un café y un pincho de tortilla.

Si viste “El coche fantástico” y te molaba el movimiento de sus luces…

Audi SQ6 e-Tron | Centímetros Cúbicos

En el caso de los pilotos traseros, los seis paneles OLED, de 360 diodos, generan una nueva cada diez milisegundos mediante un algoritmo. Y, además, tienen una función de comunicación que avisa de accidentes y averías mediante símbolos integrados y el gráfico de las luces traseras.

Tiene ayuda de una Inteligencia Artificial y además está representado con un avatar en la pantalla táctil central. Tiene función de autoaprendizaje y reconoce más de 800 comandos. Además, se pueden mantener conversaciones con él y emitir órdenes indirectas o múltiples.

Tienes sensación de haber sido abducido por un Ovni, si te fijas en el Virtual cockpit. A tu disposición está un cuadro de mandos de 11,9 pulgadas, una pantalla multimedia táctil de 14,9 pulgadas y Head up Display con realidad aumentada, que proyecta información como los límites de velocidad o las indicaciones del GPS. La experiencia inmersiva también es para el copiloto, que tiene una pantalla de 10,9 pulgadas, en la que puede ver contenidos. No hay peligro, porque el conductor no ve nada.

Las sensaciones que ofrece son brutales: pasa de cero a cien en 4,3 segundos; gracias al sistema Launch Control, los 516 caballos de su motor no pierden tracción. Su poderosa batería de iones de litio tiene una capacidad bruta de 100 kiloWatios-hora. Esta versión “S” del Q6 e-Tron pesa 2.350 kilos y con su autonomía puedes recorrer 598 kilómetros, según el ciclo WLTP.

Audi SQ6 e-Tron | Centímetros Cúbicos

Tiene más salida que un coche de Scalextric y, también, muchas ayudas como el asistente de frenado de emergencia, el de tráfico cruzado o el aviso de salida del carril. Y la novedad: el asistente de conducción adaptativo plus, que ayuda a acelerar, frenar, mantener la velocidad y la distancia con el vehículo precedente.

El carrusel de tecnología, sensores y gadgets no termina ahí. La suspensión neumática adaptativa compensa la carga y garantiza que la carrocería esté nivelada. El funcionamiento de los amortiguadores se regula individualmente para cada rueda y cada milisegundo, en función de las condiciones de la carretera, el estilo y el modo de conducción. Con la función de elevación se puede aumentar la altura de la carrocería en 45 milímetros.