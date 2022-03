Audi A6 Avant e-tron, así de atractivo es el futuro de los eléctricos para las familias

Se trata de una de las grandes presentaciones de Audi de este primer cuatrimestre de 2022 y lo cierto es que el Audi A6 Avant e-tron no ha defraudado. Estamos todavía frente a una versión no definitiva, pero desde la firma de los cuatro aros ya han adelantado que cuando llegue este nuevo familiar eléctrico a la producción no habrá variado demasiado de lo que podemos ver actualmente.

Sin embargo, no se espera que llegue a esta fase definitiva previa a su comercialización hasta principios del año 2024, por lo que todavía habrá que esperar un poco más para poder ver sobre el asfalto de nuestras carreteras a una de las primeras apuestas por crear un automóvil con carrocería en configuración “ranchera” y con un tren motriz compuesto únicamente por motores eléctricos. Lo cierto es que los de Ingolstadt han logrado un equilibrio entre ese aspecto espacioso y atractivo que siempre ha gozado de un gran atractivo entre los conductores.

Audi A6 Avant e-tron | Audi

Con una longitud que se eleva hasta los 4,96 metros al menos en este primer trabajo conceptual muy cercano al definitivo, parece que están asegurada su gran capacidad de carga y la versatilidad, aprovechando además que con esta nueva configuración de propulsión siempre se puede lograr ampliar las dimensiones disponibles para los ocupantes dentro del habitáculo.

Lo que no falla es el recurso de la parrilla ocluida, de nuevo acompañada con un logo que contaría con retroiluminación, una opción que muchos fabricantes están adoptando para diferenciar sus gamas eléctricas de aquellos modelos que mantienen el motor de combustión interna. Evidentemente sigue habiendo elementos que pueden revertir algunos cambios, y aunque las cámaras que sustituyen a los retrovisores ya se han visto en el pasado en otros modelos eléctricos de Audi, queda por ver si el vehículo que llegará definitivamente a las líneas de la compañía mantendrá por ejemplo ese prominente difusor trasero.

Audi A6 Avant e-tron | Audi

De no ser así, el Audi A6 Avant e-tron perdería uno de sus aspectos más atractivos, ya que se logra una zaga espectacular al combinar los marcados pasos de rueda traseros, el spoiler del techo y los grupos ópticos (con tecnología OLED) que atraviesan todo el capó de extremo a extremo.

En cuanto a los datos, Audi no ha dado demasiadas pistas por el momento, más allá de que conocemos que se establecerá sobre la plataforma PPE que es la empleada por las marcas del grupo Volkswagen para los vehículos eléctricos Premium. Se desconoce por el momento la capacidad de sus baterías en la versión final, pero desde la marca alemana ya apuntan a que admitirá potencias de hasta 270 kW, permitiendo tiempos de carga que permitirían pasar del 5 al 80% en apenas media hora.

Audi A6 Avant e-tron | Audi

A nivel de prestaciones, con sus 350 kW de potencia, que al cambio son unos 475 CV, esta versión prototipo del Audi A6 Avant e-tron asegura que es capaz de completar el 0 a 100 km/h en apenas 4 segundos, por lo que además de llevar esa vitola de “ranchera eléctrica” también podría ganarse a pulso el estar acompañado por el sobrenombre de “racing”. Queda por saber la gama de motores térmicos que acompañarán a esta versión e-tron.