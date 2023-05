El anti-SUV definitivo tiene 620 litros de maletero, etiqueta ECO y cuesta 27.000 euros sin trucos

Pensar hoy en día en comprar un coche práctico e híbrido pasa por afrontar, en casi todos los casos, un alto desembolso. Sin embargo, marcas como SEAT están dispuestas a romper con dicha situación de la mano del SEAT León Sportstourer eTSI, variante mild-hybrid del familiar español que puede acabar en nuestro garaje por 27.910 euros sin truco alguno.

Y es que, por norma general, este tipo de ofertas se encuentran asociadas a la muchas veces dichosa financiación. Sin embargo, no es el caso del SEAT León, modelo cuyo precio corresponde al escenario en el que decidimos pagarlo al contado.

SEAT León Sportstourer 1.0 TSI | Seat

Pero antes de adentrarnos más en estos detalles, debemos saber que para mantener al Sportstourer por debajo de los 28.000 euros debemos acogernos a una configuración concreta. De esta manera no solo el motor 1.0 eTSI ha de ser el elegido, sino también el acabado Style XS.

Ello se traduce en un equipamiento de serie conformado por elementos como llantas de 16 pulgadas, faros LED, bloqueo de diferencial XDS, volante de cuero multifunción, ayuda al aparcamiento, cierre centralizado "Keyless-Go", climatizador de una sola zona y pantalla de 8,25 pulgadas con conexión con Apple CarPlay y Android Auto.

Seat León | Seat

En cuanto a mecánica, el familiar de SEAT recurre al archiconocido 1.0 eTSI, un motor de tres cilindros turbo que produce 110 CV y 200 Nm de par. Son cifras que se gestionan por medio de una caja de cambios automática DSG de doble embrague y siete relaciones, y permiten un 0 a 100 en en 11,2 segundos y una velocidad punta de 190 km/h. Son cifras más bien modestas, pero se ven compensadas por la etiqueta ECO de la DGT gracias a su sistema MHEV y por un consumo combinado de tan solo 5,7 litros a los 100.

Ahora bien, ¿realmente SEAT no esconde trampa alguna en esta oferta? Lo cierto es que no, ya que se trata de un pago al contado. De esta manera, lo único que puede hacer que varíe el precio de un León Sportstourer con la configuración protagonista es el color y el equipamiento opcional, siendo el rojo el único que no implica sobrecoste.