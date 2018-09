A prueba el Audi A7 Sportback 50 TDI Quattro Tiptronic: Ingolstad reinventa el 'super coupé' y lo acerca al A8

Vanguardia y tecnología se unen de nuevo en la preciosa y llamativa silueta del Audi A7. Combina lo mejor del Audi A8 en una carrocería mucho más dinámica en la que la tecnología es la protagonista. El interior ofrece mucho espacio para hasta cinco ocupantes y un equipamiento de primera, el cual permite incluir elementos de gran confort como la suspensión neumática o el eje trasero direccional.

Este espectacular modelo incorpora ahora la más alta tecnología tanto en equipamiento como en mecánicas, y además arriesga bastante más de lo habitual en términos de diseño. A pesar de parecerse cada vez más a su hermano mayor, el Audi A8, el A7 Sportback mantiene su estética coupé con cuatro accesos laterales y un generoso portón posterior. Sorprenden especialmente los pilotos traseros, que quedan completamente unidos mediante una tira LED, un detalle que eleva notablemente la sensación de anchura.

Por otra parte y, gracias al uso de la plataforma MLB Evo, Audi ha conseguido aumentar la rigidez y reducir del peso, combinando la deportividad de un coupé con la comodidad de una berlina y la versatilidad de un Avant. Además, equipa elementos como una mejorada suspensión neumática, la dirección dinámica a las cuatro ruedas y el diferencial deportivo que distribuye el par de forma activa en función de las circunstancias.

Que la estética del Audi A7 Sportback será una de las principales razones de compra para muchos de sus clientes es una realidad. En ella podemos distinguir los radares de algunos sistemas de asistencia, una de las cámaras del sistema de visión 360º -1.405€-, parte de los sensores de aparcamiento delanteros, la matrícula y el logo de la marca. A ambos lados no faltan los excelentes y recomendables faros Matrix LED con indicadores dinámicos -2.065€-, que presentan una particular firma lumínica tridimensional.

Hay disponibles un total de 13 pinturas estándar y la extensa gama de colores Audi Exclusive con un sinfín de tonalidades. En este caso, Blanco glaciar metalizado. La vista lateral no es menos llamativa, presentando una línea de cintura ascendente, un espacio acristalado generoso, una superficie de las puertas completamente limpia de protecciones y un detalle cromado en el borde de las puertas que le da el toque de elegancia al conjunto. Los espejos retrovisores integran los intermitentes y cuentan con una base en negro a contraste.

El Audi A7 Sportback mide 4.97 metros de longitud, 1.91 metros de ancho y 1.42 metros de alto, por lo que no es precisamente pequeño. La batalla es de 2.926 mm y los anchos de vía de 1.651 mm delante y 1.637 mm detrás. El coeficiente aerodinámico Cx es de 0,27. Destacan especialmente la sutil y pronunciada caída del techo, el marcado nervio de la sección inferior de las puertas y los pasos de rueda resaltados, en los cuales se esconden unas llantas de 20 pulgadas -1.895€- calzadas con neumáticos Pirelli P Zero en medidas 255/40 R20 101Y. Tras ellas encontraremos unos discos ventilados en ambos ejes (350 mm delante y 330 mm detrás).

Si el exterior del Audi A7 Sportback parece futurista, el habitáculo es todo un alarde tecnológico de altísima factura. No sólo su diseño es tecnológico, sino que además se ha mimado al detalle el empleo de todos los materiales y se han rematado con esmero los ajustes, desbordando calidads.

Los asientos delanteros son magníficos. Además de repartir perfectamente el peso del cuerpo, cuentan con un acolchado cómodo apto para los viajes más largos. Además, las funciones de masaje, la memoria, la calefacción o la ventilación -1.895€- nos ayudan a encontrar la temperatura, la posición y la inclinación ideal para cada cuerpo. Con el paquete deportivo, incluso cuentan con la ‘S’ bordada.

Las manos se posan cómodamente en un volante de cuero de cuatro brazos multifunción (hay cuatro disponibles) eléctrico -490€- que nos brinda acceso a las funciones más destacadas, pero que también nos permite navegar a través de los menús y el mundo de funcionalidades que nos ofrece el Audi Virtual Cockpit. La instrumentación digital de 12,3 pulgadas con pantalla Full HD de 1920 × 720 píxeles de resolución permite elegir entre diversas vistas.

La arquitectura se combina perfectamente con el nuevo concepto de operación táctil, que prácticamente elimina los botones y controles sustituyéndolos por pantallas. Las superficies limpias y amplias transmiten la atmósfera de un salón de lujo, pudiendo optar por un total de seis molduras Para la tapicería, hay hasta 27 posibilidades.

Las líneas que definen el interior producen volúmenes claramente definidos en los que predomina la horizontalidad, con lo que el salpicadero se presenta elegante y bien esculpido. En la consola central, figura una pantalla de 25,6 centímetros (10,1 pulgadas) que se integra hasta convertirse en casi invisible a la vista en la superficie de acabado negro brillante, denominada black panel, donde se aloja. Para introducir las direcciones de navegación en el Audi A7 puedes o bien teclearla o bien escribirla en la pantalla, lo cual resulta bastante práctico.

Todos los iconos, gráficos e información textual aparecen sobre un fondo negro. En la consola del túnel central, que también posee ese efecto de panel negro, hay una segunda pantalla táctil de 21,8 centímetros (8,6 pulgadas). La superficie de la pantalla táctil emite una señal acústica cuando se activa una función -365€-, imitando de esta manera a los interruptores tradicionales. Lo mismo sucede con el módulo que gestiona la iluminación.

Los gráficos de todas las pantallas y su fluidez son dignos de mención, pero cabe destacar la imagen en tres dimensiones que generan las cámaras del sistema 360º. Es un sistema realmente completo, al igual que el equipo de infoentretenimiento, el cual puede equiparse con Navegación plus y touch response -2.225€-, sistema de sonido Bang&Olufsen Advanced -7.415€- o DAB y televisión digital -2.175€-, entre otros.

En términos de habitabilidad, el Audi A7 permite elegir entre una configuración de cinco plazas -365€- o de cuatro, con dos asientos traseros individuales. En ambos casos nos encontraremos con dos plazas traseras laterales realmente cómodas y generosas en todas sus cotas, incluso en altura a pesar de la caída del techo, pero la plaza central es únicamente para sacarnos de un apuro. Opcionalmente, hay disponible un climatizador cuatrizona -975€-.

Respecto al maletero, este cubica un total de 535 litros, los cuales vienen acompañados de unas formas muy regulares y un doble fondo que permite albergar una rueda de repuesto de emergencia y pequeñas herramientas. Con ello, es superior al de la mayoría de sus rivales.

El portón es realmente grande y de accionamiento eléctrico, pero el sistema de acceso sin llave al vehículo es opcional -1.000€-, igual que el mecanismo que completa el cierre de las puertas de manera automática -780€-. El borde de carga se sitúa a 669 mm de altura al suelo, un valor en la media de los competidores.

Resulta interesante que sean unas mecánicas micro híbridas –mild hybrid (MHEV)- equipadas con un sistema eléctrico de 48V. Con este sistema se consiguen reducir los consumos ligeramente sin elevar los costes de manera importante y te permite disfrutar de la codiciada pegatina ECO. Eso sí, no es un sistema híbrido al uso, pues sólo funciona entre 55 y 160 km/h. El sistema se alimenta por una batería de iones de litio de 480 Wh de capacidad ubicada bajo el maletero y la tensión nominal del circuito es de 48V. Su vida útil es similar a la del vehículo.

En estas circunstancias, cuando el conductor levanta el pie del acelerador, el A7 avanza en 'modo vela' con el motor apagado hasta 40 segundos, ahorrando en torno a 0,7 l/100 km. Además, consigue recuperar hasta 12 kW en la deceleración y es capaz de rearrancar el motor de combustión de manera casi imperceptible. Básicamente se trata de una máquina eléctrica conectada al cigüeñal por una correa que actúa como generador y motor de arranque.

Centrándonos ya en el bloque 50 TDI , hablamos de un bloque de aluminio con seis cilindros que se ubica en disposición longitudinal, cuenta con 2.967 cm3 de cilindrada y recurre a la turboalimentación, la geometría variable y a un intercooler para proporcionar una potencia de 286 CV (210 kW) entre las 3.500 y las 4.000 rpm, así como un par máximo de 620 Nm entre las 2.250 y las 3.000 vueltas.

Es una mecánica con mucho empuje que, además, desprende un sonido bastante agradable al acelerar con fuerza. Tanto el vano motor como el habitáculo están realmente bien insonorizados. La buena cifra de par nos ofrece una notable aceleración a partir de las 2.000 revoluciones. El cambio siempre trata de ir en la marcha más alta y a las menores vueltas posibles, necesitando alguna marcha cuando aceleramos. Circulando a 120 km/h, el motor gira a 1.900 rpm.

La transmisión automática por convertidor de par de ocho relaciones es ideal para un uso tanto racional como ligeramente dinámico del A7. Es extremadamente suave, suficientemente rápida y sube de marcha en el entorno de las 1.700 – 1.900 rpm para mejorar la eficiencia. Ofrece levas tras el volante y un modo secuencial en la palanca de cambios. El Audi A7 Sportback cuenta con hasta cinco modos de conducción que adaptan diversos parámetros del vehículo a nuestras exigencias. Podemos ver los efficiency, comfort, auto, dynamic y un modo individual personalizable.

Por último, hablemos de los consumos. Audi declara 6,2 litros en ciudad, 5,2 litros en autopista y 5,6 litros en ciclo combinado, pero el consumo urbano real ronda los 9,5 litros, bajando al entorno los 5,8 litros en carretera y deteniéndose en una media de 7,1 litros a los 100 kilómetros. Desde luego, no está nada mal para una berlina de casi dos toneladas y 286 CV. El depósito de combustible tiene 63 litros (opcionalmente 73 litros -135€-). En cifras, este motor lanza al A7 Sportback hasta los 250 km/h, mientras que la aceleración de 0 a 100 km/h la puede completar en sólo 5,7 segundos y el 80-120 km/h lo cubre en 4,2 segundos, unas cifras excelentes dadas sus dimensiones y peso.