Probamos las nuevas Volkswagen Caravelle y Transporte: las "furgos" más famosas se ponen al día

Si por algo han destacado siempre las furgos de Volkswagen es por su funcionalidad y personalización. Dos características en las que, parecía imposible, pero han mejorado las nuevas Transporter y Caravelle. Reparto, carga, pasajeros, familia numerosa… Las opciones son infinitas. Y no se me ocurre un entorno más interesante para descubrirlas que este en el que me encuentro, un centro de investigación en tecnologías de última generación, en Atenas.

La nueva Transporter mantiene la esencia de diseño de las anteriores generaciones, pero más moderna. Por ejemplo, faros LED, o conectividad con el móvil. Aunque lo realmente interesante es su espacio de carga, porque ofrece hasta 5,8 metros cúbicos. Sé que esta cifra puede confundirte, pero te lo voy a explicar: abres por completo las puertas traseras y podrías meter hasta 5.800 bricks de leche, un sofá durante una mudanza o una tabla de surf si vas a la playa con tus amigos. En realidad, cualquier objeto que no supere los tres metros de largo, con fijaciones y anillas en el suelo para asegurar el viaje. También el bolsillo, porque se puede elegir entre eficientes motores turbodiésel o una 100% eléctrica e-Transporter.

En lo más alto de la gama está la Caravelle. Un vehículo de pasajeros que también busca ser económico con versiones diésel, o con una híbrida enchufable. Aquí, su imagen es casi idéntica a la Transporter, pero donde ésta lleva un espacio de carga, la Caravelle ofrece hasta nueve cómodos asientos, mucha luz y compartimentos.

Hoy nos vamos a centrar en la versión que creo que resultará más interesante. Y es que, aunque el uso principal de la Caravelle es como taxi o shuttle, a mi me parece el monovolumen perfecto para las familias con más de tres hijos. Mucho espacio para las sillitas y para las piernas, para soportes de sus series o juegos favoritos.. ¡Además del equipaje!

¿Y si no quiero todos los asientos? Con una disposición de 2+3+3, totalmente independientes, la Caravelle tiene un sistema de montaje y desmontaje muy simple para así adaptar cada viaje a la modularidad que necesites. Y también son abatibles. Así, ofrece desde cuatro asientos para tener un maletero muy amplio, y hasta nueve para viajar con total holgura y comodidad.

Te puedo asegurar que no parece que estés llevando un vehículo de 5 metros de largo, dos de ancho y casi dos de alto. De hecho, es realmente ágil y maniobrable. Absorbe cualquier imperfección de la carretera, toma las curvas cerradas con soltura y cabe en todos los aparcamientos habituales. Hay SUVs de gran tamaño más inestables e incómodos.

Moverse seguro y conectado es una prioridad en cualquier vehículo, sea para trabajar o para viajar. Así que, la Caravelle es más fiable y digital que nunca. En el interior, encontramos un cuadro de instrumentos de 12 pulgadas con toda la información al alcance de la vista, y una pantalla táctil de 13 a la que puedes conectar el teléfono móvil. Sin olvidar sus asistentes a la conducción.

Improvisar lo que quizás echo de menos o mejoraría*. ¿Espacios portaobjetos en el centro? ¿Mejor visibilidad lateral?

Pero es que tanto si buscas un vehículo para trabajar en transporte, el principal uso para el que la ha creado Volkswagen, como si la valoras como coche familiar, no tengo muchas dudas de que la Caravelle será un fiel y seguro compañero en carretera.