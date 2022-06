El trágico final de este 4x4 después de… ¡meter marcha atrás a 80 km/h!

Te gusten los coches o no, hay una serie de cosas que uno sabe que no debe hacer a los mandos del vehículo, tal y como meter marcha atrás mientras circulamos hacia delante a una alta velocidad. Sin embargo, el youtuber AutoVlog ha querido comprobar qué pasa cuando metes marcha atrás circulando con un 4x4 a 80 km/h. Spoilers: no acaba bien.

Todo ello tiene lugar con su conejillo de indias particular, una Ford Ranger Raptor de 1994 con cambio manual. La pobre Ranger no es la primera vez que sufre incidentes de este calibre, pero que todo sea por el bien de la ciencia, o es queremos pensar. Y es que tiempo atrás ya comprobó que sucedía si uno engranaba primera a alta velocidad.

marcha atrás | atresmedia

Sea como fuere, en este caso realiza dos intentos: uno introduciendo marcha atrás en condiciones normales, y otro con el sistema 4x4 conectado, buscando aumentar el estrés en la propia transmisión. Independientemente de ello, el resultado sigue siendo nefasto.

El primero de los intentos tiene como resultado que la inversión de giro se produce únicamente en las ruedas posteriores, dejando un escenario cuanto menos curioso. Pero no satisfecho con esta prueba, nuestro protagonista decide ir más lejos al intentarlo con la tracción total activada.

Circulando a una velocidad aproximada de 80 km/h -50 millas por hora-, nos encontramos con una fuerte subida de las revoluciones del motor, así como con una peligrosa pérdida de control del vehículo al empezar las ruedas posteriores a girar en sentido contrario, generando que este se vaya de atrás y se quede parado en el sitio.

El sonido que emite el motor no es el único que preocupa, ya que se escucha una especie de fuerte desgarro. Claro indicio de que engranar marcha atrás en plena circulación y además a alta velocidad no es bueno. Y es que lo más probable es que haya roto por completo el embrague, siendo la segunda vez que esta Ford F-150 se afronte a dicha reparación.

¿Nuestro consejo? Que nunca intentéis este tipo de maniobra ya que, aunque muchos coches cuenten con sistemas de seguridad que evitan que se engrane la marcha atrás mientras circulamos a alta velocidad, ciertos vehículos no cuentan con ello. Y es que el resultado no solo va a ser una transmisión inservible, sino también la posibilidad de sufrir un accidente.