Este Toyota Supra MK5 esconde en sus entrañas… ¡un motor 2JZ!

Cuando Toyota anunció que el Supra volvería fueron muchos los que se alegraron, especialmente después de la relevancia que tuvo su cuarta entrega. Sin embargo, rápidamente muchos vieron la jugada como un ultraje debido a que la nueva generación equipaba mecánica BMW. Lejos de ser un mal coche, algunos propietarios como Marc Tchamanian han decidido llevar a cabo un swap e instalar el motor 2JZ de la anterior entrega en el actual Supra.

Y es que aunque bien es cierto que el seis en línea de 3.0 litros de BMW ofrece un buen rendimiento, los más adeptos del Toyota Supra no conciben otro motor que no sea el 2JZ en sus entrañas. Y es que ya no solo por su fiabilidad, sino también por su capacidad para recibir todo tipo de modificaciones que permiten que este propulsor supere los 1.000 CV sin grandes dificultades.

Precisamente, este Supra de quinta generación no se ha limitado a tener un 2JZ de serie, sino con importantes cambios. Concretamente se han instalado cabezas de pistones, árbol de levas, turbo de mayor capacidad, diferencial trasero de un BMW M3 E92, caja de cambios Getrag 420G manual de un M3 E46… un sinfín de cambios que convierten a este Supra MK5 en todo un portento de las modificaciones.

Toyota Supra MK5 | Hoonigan

Pero del dicho al hecho hay un trecho, y el propietario de esta unidad ha querido saber a ciencia cierta cuánta potencia emana su Toyota Supra. Recordemos que de serie nos encontramos con un seis cilindros de 3.0 litros sobrealimentado por turbo capaz de erogar 340 CV y 500 Nm de par pero, ¿qué hay de un Supra con un motor 2JZ modificado?

Para descubrirlo, Marc Tchamanian ha decidido recurrir a la gente de Hoonigan, quienes han metido a su Supra en un banco de potencia. En una primera instancia, el coche ha declarado 545 CV, pero siendo conscientes de que los límites del 2JZ están muy altos, han decidido darle una segunda oportunidad.

Después de realizar diversos ajustes, el Toyota Supra declara unos mucho más impresionantes 917 CV. Pese a tratarse de una potencia capaz de rivalizar con lo último de Ferrari y Lamborghini, su propietario asegura que hay más margen de mejora y que quiere explorarlo.