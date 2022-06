El Toyota GR86 ya es una realidad, cuesta poco más de 32.000 euros y, ¿tiene algún rival?

Fue hace poco cuando Toyota desveló el precio de uno de sus productos más esperados, el Toyota GR86. Y es que se trata de un deportivo de pura cepa que implica un desembolso de 32.900 euros, cifra que aumentará si nos decantamos por alguno de sus paquetes de mejora. Sin embargo, ¿existe algún rival con una relación diversión-precio capaz de hacerle sombra? Vamos a descubrirlo.

Y es que con la inflación en pleno auge, nos encontramos con un mercado copado por prometedores vehículos pero con un precio excesivamente alto. Es por ello que el precio del Toyota GR86 sea equivalente a encontrarse con una aguja en un pajar, pero ya os adelantamos que no está solo.

Mazda MX-5

Mazda MX-5 30 Aniversario | Mazda

Como no podría ser de otra forma, el Mazda MX-5 aparece en cualquier lista de deportivos asequibles o, como es el caso, con una buena relación diversión-precio. Y es que estamos hablando de un coche que lleva combinando dicho maridaje con maestría desde sus orígenes, ofreciendo mucho por relativamente poco.

Con un precio de partida de 29.972 euros, el MX-5 se gana a pulso ser una opción plausible ante el GR86 pese a ser ligeramente menos potente. Pero la mezcla de un motor atmosférico de 184 CV con un cambio manual y con la posibilidad de circular a cielo abierto es difícil de batir.

Toyota GR Yaris

Toyota GR Yaris | Toyota

Sí, estamos comparando un utilitario con un coupé, y sí son de la misma familia. Pero creemos que el GR Yaris tiene el suficiente calibre como para hacer que un potencial cliente de un GR86 se planté seriamente el utilitario frente al deportivo.

Esto se debe a que el GR Yaris es, grosso modo, un coche de rally con matrícula. Así lo demuestra con su sistema de tracción total GR-Four, con su cambio manual de tacto exquisito y con un explosivo tres cilindros de 261 CV que puede poner en serios apuros a compactos más potentes. A todo ello debemos sumarle un precio de partida de 35.550 euros.

BMW Serie 2

BMW Serie 2 Coupé | BMW

Bien es cierto que al mencionar al BMW Serie 2 estamos implicando un precio considerablemente superior, concretamente 10.000 euros por encima al precio de partida del GR86. Además, la variante de acceso del deportivo alemán es el 218i, que equipa un cuatro cilindros de 156 CV.

No, no es seguramente tan ágil como el GR86 ni tan pasional, pero la posibilidad de conjugar tracción trasera con un nivel de sensaciones más que aceptable y con una buena calidad de rodadura no suena tan descabellado, especialmente cuando su precio de partida de 42.150 euros, observado desde este prisma, resulta inusual para un coupé de sus características.