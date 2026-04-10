Tiene LiDAR y aparca solo pero no es un coche para ricos, así es el SUV compacto de la china de Stellantis

Leapmotor está pujando fuerte para su integración en Europa, con España como protagonistas por su planta en Figueruelas, provincia de Zaragoza. Allí se ensamblará el nuevo modelo de la marca china, conocido como A10 en el gigante asiático pero que en el Viejo Continente se llamará B03X, un SUV Compacto 100% eléctrico con el que el fabricante tiene un objetivo claro, democratizar el acceso a los sistemas avanzados de asistencia a la conducción.

Este modelo de Leapmotor incorporará numerosos de estos sistemas (ADAS) de última generación, usando tecnología de alto rendimiento como LiDAR, dos procesadores Qualcomm de última generación, las actualizaciones automáticas de software OTA, o los mecanismos de aparcamiento autónomo.

Leapmotor B03X | Leapmotor

Detalles de alta gama

Normalmente, la aplicación de tantos ADAS y tecnología sube bastante el precio del vehículo, pero la marca china quiere que su B03X mantenga un coste bajo, que la gente con menores presupuestos se puedan permitir coches más seguros y sencillos de conducir, además de que el modelo sea muy competitivo en uno de los sectores más salvajes del mercado, el de los SUV Compactos.

Medirá 4,27 metros de largo, 1,81 de ancho y 1,63 de alto. Tanto su diseño exterior bastante elegante como ciertos detalles le otorgan al Leapmotor B03X un aspecto de una gama más elevada a la cual pertenece por origen. Nos referimos al techo panorámico de 1,55 m2 o a los materiales que visten el habitáculo.

Leapmotor B03X | Leapmotor

Dos opciones de potencia

Este modelo chino integra bajo el capó un motor eléctrico disponible con 94 CV o 121 CV de potencia con los que puede alcanzar hasta los 160 km/h de velocidad máxima. En cualquier caso, el propulsor será alimentado por una batería de 53 kWh con la que el Leapmoto B03X es capaz de aportar más de 500 kilómetros de autonomía. Además, es posible cargar del 30% al 80% de la batería en solo un cuarto de hora.

Los coches eléctricos pueden tener un defecto de espacio por las plataformas sobre las que están construidos. Sin embargo, el Leapmotor B03X consigue arreglar este problema con su plataforma CTC 2.0 Plus. Gracias a ella, despliega una capacidad de carga de 1.549 litros con asientos traseros abatidos, 34 espacios repartidos por el habitáculo para guardar cosas, y un maletero delantero de 106 litros. Este modelo es producto del virtuosismo de ingenieros y diseñadores que han sabido enfrentar todos los retos que suponía su desarrollo.